Яблоки начали становиться мягкими: тушу их с корицей и прячу в тонкие блинчики
pxhere.com
Яблоки, которые потеряли упругость, уже не так хороши для салатов и просто к чаю, но для начинки подходят отлично. После нескольких минут на сковороде они становятся нежными, пропитываются корицей и превращаются в густую фруктовую массу для домашних блинчиков.
Главное — не накрывать яблоки крышкой и не добавлять воду. Фрукты сами выделят достаточно сока, а лишняя жидкость сделает начинку слишком мокрой: тонкие блины начнут размокать и могут порваться.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для начинки специально беру яблоки, которые уже стали мягковатыми, но еще не испортились. Нарезаю их небольшими кубиками и готовлю без крышки — тогда лишний сок успевает выпариться».
Что понадобится
Для блинов:
молоко — 500 мл;
яйца — 2 шт.;
пшеничная мука — 200 г;
сахар — 1 ст. л.;
соль — 0,5 ч. л.;
растительное масло — 2 ст. л.
Для начинки:
яблоки — 500 г;
сахар — 2–3 ст. л.;
сливочное масло — 25 г;
корица — 0,5–1 ч. л.;
лимонный сок — 1 ч. л. по желанию.
Как приготовить блинчики с яблоками
Замесите тесто. Яйца смешайте с сахаром и солью, влейте примерно половину молока. Постепенно добавьте муку, размешивая комочки, затем влейте оставшееся молоко и растительное масло.
Оставьте тесто на 15 минут. За это время мука впитает жидкость, а консистенция станет более однородной.
Испеките блины. Хорошо разогрейте сковороду и выпекайте тонкие блинчики примерно по минуте с первой стороны и немного меньше со второй. Складывайте их стопкой.
Подготовьте яблоки. Удалите сердцевину, мякоть нарежьте небольшими кубиками. Кожицу у грубых плодов можно снять.
Потушите начинку. Растопите сливочное масло, добавьте яблоки и готовьте без крышки на среднем огне около 5 минут. Затем всыпьте сахар и корицу и продолжайте готовить еще 3–5 минут.
Дайте начинке остыть. На дне сковороды не должно оставаться много свободного сиропа. Снимите яблоки с огня и немного остудите.
Соберите блинчики. Положите примерно 1–1,5 столовой ложки начинки ближе к краю каждого блина, подверните боковые стороны и сверните конвертом.
Почему сахар лучше добавлять не сразу
Если засыпать нарезанные яблоки сахаром еще до сковороды и оставить их постоять, они быстро дадут много сока. Для варенья это не проблема, а для блинной начинки лишняя жидкость нежелательна.
Поэтому сначала яблоки лучше немного прогреть на сливочном масле, а сахар добавить позже. Начинка получится густой, но кусочки фруктов при этом не обязательно превращать в пюре.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Готовые блинчики с начинкой люблю еще раз быстро прогреть на небольшом количестве сливочного масла — буквально по минуте с каждой стороны. Появляется тонкая румяная корочка, а яблоки внутри снова становятся теплыми».
Слишком долго тушить мягкие яблоки не стоит: они и без того быстро теряют форму. Как только свободная жидкость выпарилась, а кусочки стали нежными, начинку можно снимать с огня.
Может быть интересно
- Перцев набралось слишком много: режу все сразу и тушу с фаршем вместо обычной фаршировки
- Помидоры стали мягкими и в салат уже не годятся: отправляю на сковороду с яйцами и сыром
- Мелкую картошку не чищу по одной: запекаю целиком со специями — корочка получается со всех сторон
- Капусту нового урожая не тушу часами: режу тонко и готовлю быстрый пирог на сковороде
- Кабачки уже надоели жареными: натираю один в фарш — котлеты становятся сочнее без лишнего хлеба
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец