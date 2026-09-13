Кулинария

Яблоки начали становиться мягкими: тушу их с корицей и прячу в тонкие блинчики

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Мягкие яблоки можно потушить с корицей и исполь...

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Яблоки, которые потеряли упругость, уже не так хороши для салатов и просто к чаю, но для начинки подходят отлично. После нескольких минут на сковороде они становятся нежными, пропитываются корицей и превращаются в густую фруктовую массу для домашних блинчиков.

Главное — не накрывать яблоки крышкой и не добавлять воду. Фрукты сами выделят достаточно сока, а лишняя жидкость сделает начинку слишком мокрой: тонкие блины начнут размокать и могут порваться.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для начинки специально беру яблоки, которые уже стали мягковатыми, но еще не испортились. Нарезаю их небольшими кубиками и готовлю без крышки — тогда лишний сок успевает выпариться».

Что понадобится

Для блинов:

  • молоко — 500 мл;

  • яйца — 2 шт.;

  • пшеничная мука — 200 г;

  • сахар — 1 ст. л.;

  • соль — 0,5 ч. л.;

  • растительное масло — 2 ст. л.

Для начинки:

  • яблоки — 500 г;

  • сахар — 2–3 ст. л.;

  • сливочное масло — 25 г;

  • корица — 0,5–1 ч. л.;

  • лимонный сок — 1 ч. л. по желанию.

Как приготовить блинчики с яблоками

  1. Замесите тесто. Яйца смешайте с сахаром и солью, влейте примерно половину молока. Постепенно добавьте муку, размешивая комочки, затем влейте оставшееся молоко и растительное масло.

  2. Оставьте тесто на 15 минут. За это время мука впитает жидкость, а консистенция станет более однородной.

  3. Испеките блины. Хорошо разогрейте сковороду и выпекайте тонкие блинчики примерно по минуте с первой стороны и немного меньше со второй. Складывайте их стопкой.

  4. Подготовьте яблоки. Удалите сердцевину, мякоть нарежьте небольшими кубиками. Кожицу у грубых плодов можно снять.

  5. Потушите начинку. Растопите сливочное масло, добавьте яблоки и готовьте без крышки на среднем огне около 5 минут. Затем всыпьте сахар и корицу и продолжайте готовить еще 3–5 минут.

  6. Дайте начинке остыть. На дне сковороды не должно оставаться много свободного сиропа. Снимите яблоки с огня и немного остудите.

  7. Соберите блинчики. Положите примерно 1–1,5 столовой ложки начинки ближе к краю каждого блина, подверните боковые стороны и сверните конвертом.

Почему сахар лучше добавлять не сразу

Если засыпать нарезанные яблоки сахаром еще до сковороды и оставить их постоять, они быстро дадут много сока. Для варенья это не проблема, а для блинной начинки лишняя жидкость нежелательна.

Поэтому сначала яблоки лучше немного прогреть на сливочном масле, а сахар добавить позже. Начинка получится густой, но кусочки фруктов при этом не обязательно превращать в пюре.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Готовые блинчики с начинкой люблю еще раз быстро прогреть на небольшом количестве сливочного масла — буквально по минуте с каждой стороны. Появляется тонкая румяная корочка, а яблоки внутри снова становятся теплыми».

Слишком долго тушить мягкие яблоки не стоит: они и без того быстро теряют форму. Как только свободная жидкость выпарилась, а кусочки стали нежными, начинку можно снимать с огня.

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