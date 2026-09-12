Цветную капусту не отвариваю перед духовкой: заливаю яйцом и сыром — получается нежная запеканка
Про Казань
Цветную капусту для запеканки необязательно сначала варить в отдельной кастрюле. Небольшие сырые соцветия можно сразу отправить в форму, добавить яично-сметанную заливку и сыр — духовка доведет овощи до мягкости.
Так капуста не успевает напитаться водой, а запеканка получается плотнее и не плавает в жидкости. Важно лишь разобрать кочан на небольшие соцветия: крупным кускам потребуется значительно больше времени.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Соцветия стараюсь делать примерно одинаковыми, не крупнее грецкого ореха. Толстые части кочерыжки режу мельче — тогда вся капуста доходит до мягкости одновременно».
Что понадобится
- цветная капуста — 700 г;
- яйца — 3 шт.;
- сметана — 150 г;
- твердый сыр — 150 г;
- молоко — 70 мл;
- чеснок — 1 зубчик;
- сливочное масло — для формы;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- паприка — по желанию.
Как приготовить запеканку
- Разберите капусту. Вымойте кочан и разделите его на небольшие соцветия. Особенно крупные разрежьте пополам.
- Подготовьте форму. Смажьте ее небольшим количеством сливочного масла. Разложите сырую капусту ровным слоем, не собирая высокую горку.
- Сделайте заливку. В миске соедините яйца, сметану и молоко. Добавьте измельченный чеснок, соль, перец и при желании паприку.
- Добавьте сыр. Натрите его на крупной терке. Примерно две трети вмешайте в яичную смесь, остальное оставьте для корочки.
- Залейте капусту. Равномерно распределите смесь по соцветиям. Плотно закрывать овощи жидкостью не требуется.
- Отправьте в духовку. Накройте форму фольгой и готовьте при 190 градусах примерно 25 минут. Под фольгой образуется пар, который поможет сырой капусте размягчиться.
- Подрумяньте. Снимите фольгу, посыпьте оставшимся сыром и запекайте еще 10–15 минут. Готовая капуста должна легко прокалываться ножом, но не разваливаться.
Зачем сначала накрывать форму
Если сырую цветную капусту сразу оставить открытой, сыр и верхушки соцветий могут подрумяниться раньше, чем плотные части станут мягкими. Фольга в первой половине приготовления удерживает пар внутри формы и помогает овощам приготовиться без предварительной варки.
После этого фольгу обязательно снимают. Лишняя влага испаряется, а сыр сверху превращается в румяную корочку.
Слишком много молока добавлять не стоит. Цветная капуста сама содержит достаточно влаги, поэтому стакан дополнительной жидкости сделает запеканку водянистой. Яично-сметанная смесь должна связывать соцветия, а не превращать блюдо в омлет, плавающий в форме.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После духовки оставляю запеканку в форме минут на 10. Сразу после приготовления заливка очень нежная, а после короткого отдыха становится плотнее — кусочки проще переносить на тарелку».
Такую запеканку можно подавать как самостоятельный легкий ужин или использовать вместо привычного овощного гарнира. А если хочется сделать ее сытнее, между соцветиями можно разложить кусочки уже готовой курицы.
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