Цветную капусту не отвариваю перед духовкой: заливаю яйцом и сыром — получается нежная запеканка

Цветную капусту для запеканки необязательно сначала варить в отдельной кастрюле. Небольшие сырые соцветия можно сразу отправить в форму, добавить яично-сметанную заливку и сыр — духовка доведет овощи до мягкости.

Так капуста не успевает напитаться водой, а запеканка получается плотнее и не плавает в жидкости. Важно лишь разобрать кочан на небольшие соцветия: крупным кускам потребуется значительно больше времени.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Соцветия стараюсь делать примерно одинаковыми, не крупнее грецкого ореха. Толстые части кочерыжки режу мельче — тогда вся капуста доходит до мягкости одновременно».

Что понадобится

цветная капуста — 700 г;

яйца — 3 шт.;

сметана — 150 г;

твердый сыр — 150 г;

молоко — 70 мл;

чеснок — 1 зубчик;

сливочное масло — для формы;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

паприка — по желанию.

Как приготовить запеканку

Разберите капусту. Вымойте кочан и разделите его на небольшие соцветия. Особенно крупные разрежьте пополам. Подготовьте форму. Смажьте ее небольшим количеством сливочного масла. Разложите сырую капусту ровным слоем, не собирая высокую горку. Сделайте заливку. В миске соедините яйца, сметану и молоко. Добавьте измельченный чеснок, соль, перец и при желании паприку. Добавьте сыр. Натрите его на крупной терке. Примерно две трети вмешайте в яичную смесь, остальное оставьте для корочки. Залейте капусту. Равномерно распределите смесь по соцветиям. Плотно закрывать овощи жидкостью не требуется. Отправьте в духовку. Накройте форму фольгой и готовьте при 190 градусах примерно 25 минут. Под фольгой образуется пар, который поможет сырой капусте размягчиться. Подрумяньте. Снимите фольгу, посыпьте оставшимся сыром и запекайте еще 10–15 минут. Готовая капуста должна легко прокалываться ножом, но не разваливаться.

Зачем сначала накрывать форму

Если сырую цветную капусту сразу оставить открытой, сыр и верхушки соцветий могут подрумяниться раньше, чем плотные части станут мягкими. Фольга в первой половине приготовления удерживает пар внутри формы и помогает овощам приготовиться без предварительной варки.

После этого фольгу обязательно снимают. Лишняя влага испаряется, а сыр сверху превращается в румяную корочку.

Слишком много молока добавлять не стоит. Цветная капуста сама содержит достаточно влаги, поэтому стакан дополнительной жидкости сделает запеканку водянистой. Яично-сметанная смесь должна связывать соцветия, а не превращать блюдо в омлет, плавающий в форме.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После духовки оставляю запеканку в форме минут на 10. Сразу после приготовления заливка очень нежная, а после короткого отдыха становится плотнее — кусочки проще переносить на тарелку».

Такую запеканку можно подавать как самостоятельный легкий ужин или использовать вместо привычного овощного гарнира. А если хочется сделать ее сытнее, между соцветиями можно разложить кусочки уже готовой курицы.

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