Прошло объяснение новых правил для таксистов и курьеров с 1 октября

С 1 октября 2026 года исполнители, которые работают через сервисы такси, доставки и другие посреднические цифровые платформы, смогут получать от площадок дополнительные преимущества за участие в страховых или пенсионных программах. Об этом «Российской газете» рассказал член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, пишет «Российская газета».

Новый порядок касается партнеров-исполнителей, которые самостоятельно участвуют в предусмотренных законом программах пенсионного или социального страхования.

Основанием для получения преимуществ также может стать добровольное медицинское страхование, договор с негосударственным пенсионным фондом или страховка от несчастных случаев и болезней.

После оформления одной из таких программ исполнитель сможет рассчитывать на льготы от платформы. Это могут быть скидки, бонусы, снижение комиссии или компенсация части страховых взносов.

Стоимость предоставляемых преимуществ должна каждый месяц составлять не менее 2,9% от заработка исполнителя через конкретную площадку за предыдущий месяц.

Например, если человек заработал через платформу 50 тысяч рублей, в следующем месяце общая стоимость положенных ему преимуществ должна быть не ниже 1450 рублей.

При этом каждый оператор будет считать сумму только по доходу, который исполнитель получил именно через его сервис.

Форму поддержки цифровая платформа сможет выбрать самостоятельно. Она может уменьшить размер комиссии, дать скидку на услуги, начислить рекламные бонусы или частично компенсировать страховые взносы.

Таким образом площадка будет возмещать исполнителю часть расходов, связанных с социальной защитой.

Чтобы воспользоваться механизмом, исполнителю нужно самостоятельно подключиться к системе пенсионного или социального страхования либо оформить одну из разрешенных программ.

Среди возможных вариантов — добровольное медицинское страхование, договор с негосударственным пенсионным фондом, а также страхование от болезней и несчастных случаев.

Предложения страховых компаний и пенсионных фондов можно будет посмотреть непосредственно на платформе.

После оформления программы исполнителю потребуется изучить личный кабинет на площадке или условия договора. Там должно быть указано, как подтвердить участие в страховой или пенсионной программе и какие преимущества доступны.

Размер льгот будет определяться с учетом заработка через конкретную платформу за предыдущий месяц.

Новые правила закреплены статьей 17 федерального закона № 289-ФЗ и постановлением правительства № 563. Они начнут действовать с 1 октября 2026 года и будут распространяться на исполнителей цифровых платформ, которые соответствуют установленным требованиям.

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