Экономика

Выпуск сырных продуктов с ЗМЖ снизился на 22,2% за семь месяцев

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Производство сырных продуктов с заменителями мо...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В январе–июле производство сырных продуктов с заменителями молочного жира (ЗМЖ) в России сократилось на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 82,4 тыс. тонн. Такие данные «Российской газете» привел гендиректор «Союзмолока» Артем Белов.

С начала года спрос на продукты с ЗМЖ, сделанные по сырной технологии, упал на треть. По итогам первого полугодия выпуск сырных продуктов уменьшился почти на четверть.

Ключевой причиной в «Союзмолоке» называют налоговые изменения. С 1 января 2026 года НДС для молокосодержащих продуктов с ЗМЖ вырос с 10% до 22%, из-за чего ценовой разрыв с натуральным сыром сократился. Новые налоговые правила должны были ударить и по фальсификату: нарушения маркировки теперь могут одновременно считаться налоговыми нарушениями. В «Союзмолоке» отмечают снижение доли фальсификата по итогам собственных проверок и расчетов жирового баланса рынка, поэтому падение выпуска отражает не только сокращение спроса, но и легализацию рынка.

Одновременно в начале года на рынке накопились запасы натурального сыра. На фоне снижения затрат на сырье и профицита предложения цены пошли вниз, а вместе с ними сократилось преимущество более дешевого аналога, поясняет Белов.

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