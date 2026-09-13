Кулинария

Тыкву режу кубиками и кладу к курице: сладковатый овощ заменяет привычную картошку

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Тыкву можно запечь вместе с курицей вместо прив...

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Курица с картошкой — привычный вариант для духовки, но осенью гарнир можно заменить тыквой. Она готовится быстрее картофеля, впитывает мясной сок и специи, а готовому блюду дает легкую сладость.

Чтобы тыква не превратилась в пюре раньше, чем приготовится курица, ее важно нарезать достаточно крупно. Лучше всего подходят кубики примерно по 3 см.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для запекания тыкву не режу мелко. Крупные кубики хорошо держат форму и успевают стать мягкими одновременно с курицей. Мелкая нарезка быстрее разваливается при перемешивании».

Что понадобится

На 4 порции:

  • куриные бедра или голени — 700–800 г;
  • очищенная тыква — 600 г;
  • репчатый лук — 1 крупная головка;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • сушеные травы — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу.

Для рецепта удобнее использовать куриные бедра или голени: они хорошо переносят запекание и остаются сочными.

Как приготовить курицу с тыквой

  1. Подготовьте тыкву. Очистите ее от кожуры и семян, мякоть нарежьте кубиками размером около 3 см.
  2. Подготовьте курицу. Мясо обсушите бумажным полотенцем. Добавьте соль, перец, паприку, сушеные травы и ложку растительного масла.
  3. Нарежьте лук. Сделайте крупные дольки или полукольца. Чеснок измельчите ножом.
  4. Соберите блюдо. В форму выложите тыкву и лук, добавьте оставшееся масло, немного соли и перемешайте. Сверху расположите куски курицы.
  5. Начните запекание. Поставьте форму в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 25 минут.
  6. Перемешайте овощи. Осторожно переверните кусочки тыквы, не повреждая их. Добавьте чеснок.
  7. Доведите до готовности. Запекайте еще примерно 15–20 минут. Тыква должна легко прокалываться ножом, но сохранять форму, а курица — полностью приготовиться внутри.

Почему тыкву лучше не класть мелкими кусочками

Тыква размягчается быстрее картофеля. Если нарезать ее небольшими кубиками, к концу приготовления курицы часть кусочков может превратиться в пюре.

Крупная нарезка помогает сохранить текстуру. При этом тыква все равно успевает впитать мясной сок и специи, поэтому отдельный соус обычно не требуется.

Воду в форму тоже лучше не добавлять заранее. Тыква и курица сами выделяют достаточно жидкости. Лишняя вода только помешает поверхности подрумяниться.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если тыква очень мягкого сорта, начинаю проверять ее уже через 30 минут. Готовые кусочки можно аккуратно убрать из формы раньше, чтобы они не потеряли форму, пока курица доходит до готовности».

Для более румяной поверхности последние 5 минут блюдо можно готовить без крышки или фольги, если они использовались. Подавать курицу удобно прямо с запеченной тыквой и луком — отдельный картофельный гарнир уже не понадобится.

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