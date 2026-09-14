Ученые нашли возможную связь нехватки белка с увеличением жизни

Нехватка белка в питании может вызывать комплексную реакцию организма, связанную с обменом веществ, гормональной регуляцией, работой мозга и изменением пищевых предпочтений. Исследователи Биомедицинского исследовательского центра Пеннингтона при Университете штата Луизиана считают, что эта адаптация может помочь объяснить, почему ограничение белка увеличивало продолжительность жизни в некоторых экспериментах на животных. Свою концепцию они изложили в статье для Cell Metabolism.

Публикацию подготовили Сора Ким, Санхо Ю и Кристофер Моррисон. Авторы не проводили новых экспериментов на людях. Их работа представляет собой теоретический анализ ранее полученных данных и попытку объединить результаты исследований, посвященных влиянию состава питания на старение.

По словам ученых, уменьшение доступности белка способно одновременно менять несколько функций организма. Среди них — регулирование обмена веществ и уровня глюкозы, расход энергии, рост, аппетит и выбор продуктов. Исследователи предлагают рассматривать эти процессы во взаимосвязи, а не изучать каждый отдельно.

В основе концепции лежит способность организма реагировать на недостаток определенных питательных веществ. Клетки отслеживают доступность аминокислот, гормональные сигналы связывают работу органов, а мозг координирует изменения физиологии и поведения. Кристофер Моррисон, профессор нейронауки питания, указал на важную роль мозга в формировании такой адаптивной реакции.

Ограничение белка отличается от ограничения калорий. При снижении калорийности человек получает меньше энергии, а при изменении белкового состава рациона энергетическая ценность питания может сохраняться. Это различие позволяет исследователям отделять последствия недостатка энергии от эффектов, связанных с белком и аминокислотами.

В экспериментах на разных видах животных снижение белковой нагрузки иногда сопровождалось увеличением продолжительности жизни. Однако единой стандартной диеты с ограничением белка не существует. На результаты могут влиять количество белка в рационе, продолжительность вмешательства, состав питания до эксперимента и индивидуальные особенности организма.

Важную роль в предложенной модели играет FGF21 — гормональный сигнал, который сообщает организму об изменении доступности белка. Его действие в мозге связано с регулированием обмена веществ и пищевого поведения. В исследовании 2022 года, опубликованном в Nature Communications, было установлено, что FGF21 необходим для увеличения продолжительности жизни и улучшения метаболического здоровья у самцов мышей, получавших рацион с ограниченным содержанием белка.

Некоторые изменения гормонального ответа наблюдали и у людей. В исследовании 2014 года после 28 дней питания с низким содержанием белка у участников повысился уровень FGF21. Однако этот результат не подтверждает, что длительное ограничение белка продлевает жизнь человека или является безопасным.

Авторы концепции также обращают внимание на необходимость изучать влияние питания на физическое состояние. Согласно обзору 2025 года в Annual Review of Nutrition, возможные положительные эффекты ограничения белка могут сочетаться с потерей безжировой массы и снижением физической устойчивости, что особенно важно для пожилых людей, сообщает "Самара Онлайн 24".