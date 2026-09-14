Возраст Мамонтовой стоянки в Южной Дакоте оценили в 160–232 тыс. лет

Новая люминесцентная датировка показала, что Мамонтова стоянка (Mammoth Site) в Южной Дакоте имеет возраст примерно 160–232 тыс. лет. Это более чем на 100 тыс. лет старше прежних оценок; результаты работы опубликованы в журнале Phys.org, сообщается в материале «Известий».

Стоянку обнаружили в 1974 году: в древней карстовой воронке глубиной около 4–5 м нашли останки более 60 преимущественно молодых самцов колумбийских мамонтов. Это крупнейшее скопление таких животных в Северной Америке, и долгое время считалось, что они погибли около 26 тыс. лет назад. Вместе с мамонтами в ловушке погибли как минимум короткомордый медведь, североамериканский верблюд, волк и койот; нижняя треть воронки пока не исследована, и ученые предполагают, что там могут находиться новые останки мамонтов и других вымерших представителей мегафауны.

Определить возраст находок оказалось непросто: коллаген в костях почти не сохранился, поэтому исследователи датировали апатит, а он в условиях грунтовых вод может давать неточные результаты. Шесть дат дали 23–42 тыс. лет, тогда как два других метода указывали на 101–150 тыс. лет; исследователь из Университета Аризоны Джим Мид давно сомневался в первоначальных результатах. Чтобы обойти противоречия, ученые применили люминесцентное датирование к песку: шесть образцов взяли внутри музея над местом раскопок и четыре — за пределами воронки.

Кварц дал лишь минимальную оценку около 75 тыс. лет, поэтому использовали полевой шпат; две лаборатории получили сопоставимые результаты — 160–232 тыс. лет. Причиной расхождения с радиоуглеродным анализом мог стать старый углерод в костном апатите, который растворяется и перекристаллизуется с новым углеродом из грунтовых вод, из-за чего образец выглядит моложе. Авторы отмечают, что новые оценки требуют дополнительной проверки — один образец из центра воронки показал возраст примерно на 40 тыс. лет меньше соседних; для надежной хронологии нужно сравнивать несколько образцов, в будущем исследователи рассчитывают применить уран-ториевое датирование, а продолжение раскопок откладывается из-за отсутствия места для хранения находок.