Головин: Четыре греха грозят человеку особыми духовными последствиями

Священнослужитель Русской православной церкви Владимир Головин заявил, что к смертным следует относить четыре греха, а не семь. Свою позицию он объяснил наказаниями, которые упоминаются в Ветхом Завете, сообщает «Кулик».

По словам Головина, смертная казнь через побиение камнями предусматривалась за хулу на Бога, убийство, разврат и тяжелое унижение родителей. Именно эти поступки он относит к смертным грехам.

Священнослужитель считает, что совершение одного из таких действий лишает человека присутствия Святого Духа. Другие проступки, по его мнению, тоже могут быть серьезными, но он отделяет их от этой категории.

Рукоблудие Головин не относит к смертным грехам. В его трактовке тяжесть разных проступков различается, а отдельное значение имеют нарушения, за которые в Ветхом Завете предусматривалась смерть.

В подтверждение своей позиции священнослужитель также сослался на евангельский эпизод с женщиной, которую хотели побить камнями. Христос тогда сказал, что первым камень должен бросить тот, кто сам не имеет греха.

После этого, как напомнил Головин, Христос велел женщине уйти и больше не грешить.

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