Кусочек колбасы на всех не поделишь: натираю его в картошку — получается целая сковорода оладий

Небольшого куска колбасы действительно мало для полноценных бутербродов на несколько человек, зато его можно превратить в добавку к картофельным оладьям. Если натереть колбасу вместе с картошкой, вкус распределяется по всей массе, а из нескольких привычных продуктов получается целая сковорода горячего блюда.

Особенно удобно использовать вареную или полукопченую колбасу без слишком крупных кусочков жира. Дополнительного мяса или сложной начинки уже не потребуется.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Колбасу натираю примерно на той же терке, что и картошку. Тогда она равномерно распределяется по тесту, а не попадается отдельными крупными кусками».

Что понадобится

картофель — 700 г;

колбаса — 150–180 г;

яйцо — 1 шт.;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

пшеничная мука — 2 ст. л.;

твердый сыр — 50 г по желанию;

черный перец — по вкусу;

соль — по необходимости;

растительное масло — для жарки.

Как приготовить картофельные оладьи с колбасой

Подготовьте картошку. Очистите клубни и натрите на средней или крупной терке. Если выделилось много жидкости, слегка отожмите массу. Добавьте лук. Натрите его непосредственно к картофелю и сразу перемешайте. Натрите колбасу. Добавьте ее в картофельную массу. При желании туда же отправьте немного твердого сыра. Замесите основу. Разбейте яйцо, добавьте перец и две столовые ложки муки. Перемешайте. Соль кладите только после пробы: колбаса и сыр уже могут быть достаточно солеными. Разогрейте сковороду. Налейте немного растительного масла и хорошо прогрейте его. Сформируйте оладьи. Выкладывайте массу столовой ложкой и слегка разравнивайте. Толщина заготовок должна быть около 1 см — слишком толстые будут дольше готовиться внутри. Обжарьте. Готовьте на среднем огне примерно 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Выкладывайте небольшими партиями, оставляя между оладьями свободное место.

Почему картошку лучше не натирать заранее

Измельченный картофель быстро выделяет сок. Если оставить миску на столе, пока нарезается колбаса и разогревается сковорода, масса постепенно становится все более жидкой.

Исправлять ее большим количеством муки не стоит. Она действительно свяжет влагу, но картофельные оладьи станут плотными и потеряют характерную текстуру. Проще заранее подготовить остальные продукты, а картофель натереть последним.

По этой же причине соль лучше добавлять непосредственно перед жаркой: она дополнительно вытягивает влагу из картофеля.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если масса начинает давать сок уже во время жарки первой партии, не подсыпаю в миску еще несколько ложек муки. Просто сливаю свободную жидкость и сразу готовлю следующую порцию».

Готовые оладьи лучше подавать сразу, пока картофельная корочка остается румяной. К ним достаточно сметаны и свежей зелени — небольшой кусочек колбасы в таком варианте действительно превращается в основу для горячего блюда на несколько человек.

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