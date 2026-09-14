Ъ: Цена перевозки российской нефти идет на рекорд из-за атак в Черном море
Стоимость морской перевозки российской нефти из Черного моря продолжает расти седьмую неделю подряд. По данным издания «Коммерсант», подорожание связано с рисками на маршрутах из Новороссийска в Индию и Китай.
С 31 августа по 6 сентября перевозка нефти танкерами класса Aframax в Западную Индию подорожала до 23 долларов 20 центов за баррель. Доставка в Северный Китай выросла до 25 долларов 70 центов за баррель.
По сравнению с предыдущим периодом тарифы увеличились на 2,7% и 3,1% соответственно.
Участники рынка отмечают, что часть флота стала избегать Новороссийска из-за возможной опасности. Судовладельцы выбирают альтернативные маршруты, однако такие рейсы обходятся дороже.
На стоимость доставки также влияют морские риски, рост расходов на страхование и нехватка свободных танкеров.
При этом высокая цена нефти сорта Brent пока позволяет сохранять рентабельность поставок российской нефти на экспорт.
По оценкам аналитиков, спрос на российскую нефть до конца года может остаться стабильным. В октябре ситуация способна измениться, если восстановится спрос со стороны Европы и танкеры снова начнут использовать привычные маршруты.
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