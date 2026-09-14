Не у нас

Ъ: Цена перевозки российской нефти идет на рекорд из-за атак в Черном море

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Стоимость морской перевозки российской нефти из Черного моря продолжает расти седьмую неделю подряд. По данным издания «Коммерсант», подорожание связано с рисками на маршрутах из Новороссийска в Индию и Китай.

С 31 августа по 6 сентября перевозка нефти танкерами класса Aframax в Западную Индию подорожала до 23 долларов 20 центов за баррель. Доставка в Северный Китай выросла до 25 долларов 70 центов за баррель.

По сравнению с предыдущим периодом тарифы увеличились на 2,7% и 3,1% соответственно.

Участники рынка отмечают, что часть флота стала избегать Новороссийска из-за возможной опасности. Судовладельцы выбирают альтернативные маршруты, однако такие рейсы обходятся дороже.

На стоимость доставки также влияют морские риски, рост расходов на страхование и нехватка свободных танкеров.

При этом высокая цена нефти сорта Brent пока позволяет сохранять рентабельность поставок российской нефти на экспорт.

По оценкам аналитиков, спрос на российскую нефть до конца года может остаться стабильным. В октябре ситуация способна измениться, если восстановится спрос со стороны Европы и танкеры снова начнут использовать привычные маршруты.

Может быть интересно:

  1. Пельмени сварились, но весь бульон оказался в кастрюле: почему тесто лопается по шву
  2. Пирог поднялся почти до края формы, а потом провалился посередине: какая ошибка случилась еще до духовки
  3. Салат из огурцов на зиму «Зимний король»: сколько ни закатываю, до весны банки не доживают
  4. Вчерашний рис не отправляю на гарнир: добавляю яйцо и овощи — через 10 минут новое блюдо
  5. Драники румяные снаружи, а внутри остаются сырыми: одна ошибка с картошкой портит всю сковороду

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Кусочек колбасы на всех не поделишь: натираю его в картошку — получается целая сковорода оладий

Полезное

21 час назад

Более 500 электоральных волонтеров Татарстана прошли подготовку к дням голосования

фото клопа уличного

Кулинария

день назад

Яблоки начали становиться мягкими: тушу их с корицей и прячу в тонкие блинчики

Интересное в Казани

3 дня назад

90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: рассказываем, почему в Татарстане всё равно не хватает специалистов

обучение детей программированию с нуля в Санкт-Петербурге

Кулинария

11 часов назад

Кусок батона начал черстветь: заливаю простой смесью — получается горячий завтрак к чаю за пару минут

Кулинария

день назад

Тыкву режу кубиками и кладу к курице: сладковатый овощ заменяет привычную картошку

Кулинария

день назад

Макаронник с яйцом и сыром снова готовлю как в детстве: вчерашние рожки подходят даже лучше свежих

Кулинария

день назад

Драники получаются мягкими и бледными вместо хрустящих: что картошка успевает сделать до сковороды

Не у нас

19 часов назад

Прошло объяснение новых правил для таксистов и курьеров с 1 октября
Новости Татарстана
час назад

В поселке Октябрьский возводят детсад на 260 мест: готовность — 78%

В поселке Октябрьский Зеленодольского района ст...

Технологии

41 минуту назад

Ubtech запустила завод гуманоидных роботов мощностью 10 тыс. в год

Полезное

день назад

В АО «Транснефть – Прикамье» прошел ежегодный слет молодых специалистов

Технологии

час назад

Samsung Galaxy SmartTag 3 показали на слитых рендерах с новым дизайном

Кулинария

час назад

Борщ теряет свой насыщенный цвет из-за этой ошибки: простой прием для сохранение насыщенно-красного супа
В МИФИ предложили способ навигации авто без спу...
Технологии
2 часа назад

В МИФИ предложили способ навигации авто без спутников по датчикам и регистратору

Технологии

час назад

DeepSeek V4.1-Flash обошла прошлый флагман в тестах на программирование

Не у нас

час назад

В России создали молекулу для терапии диабета, ожирения и полинейропатии

Не у нас

час назад

Дефицит витамина D усиливает боль и нужду в опиоидах после мастэктомии
Выборы под видеоконтролем: журналистам Татарста...
Полезное
6 дней назад

Выборы под видеоконтролем: журналистам Татарстана показали, как работает видеонаблюдение на избирательном участке