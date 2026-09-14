Технологии

«МегаФон» и YADRO провели первый стрим через сеть 5G

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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«МегаФон» и YADRO, входящая в «ИКС Холдинг», провели первую в России прямую видеотрансляцию между Москвой и Екатеринбургом через публичную сеть 5G на отечественном оборудовании. В эфир с участниками Международного фестиваля молодежи в «Екатеринбург-ЭКСПО» вышел техноблогер Wylsacom Валентин Петухов, сообщает IT-World.

Во время трансляции Петухов поговорил с участниками фестиваля о развитии технологий, новых возможностях мобильных устройств и влиянии 5G на привычные цифровые сервисы.

Он отметил, что 35 лет назад в России состоялся первый звонок по сотовой связи, а теперь прямой эфир проходит через сеть пятого поколения на российском оборудовании. По его словам, технологии становятся по-настоящему интересными, когда выходят за рамки испытаний и начинают работать в обычных пользовательских сценариях.

Стрим Петухов назвал примером применения связи, где одновременно важны высокая скорость, устойчивое соединение и минимальная задержка. Он считает, что эти преимущества смогут оценить геймеры, пользователи облачных сервисов и других приложений, для которых важен быстрый отклик.

По его словам, в дальнейшем 5G может открыть больше сценариев применения — от новых цифровых сервисов до автоматизации производств.

Ранее «МегаФон» и YADRO развернули сеть пятого поколения на отечественном оборудовании на главной площадке Международного фестиваля молодежи. Участники мероприятия могут оценить возможности связи на стенде «ИКС Холдинга», где подготовлены демонстрации пользовательских сценариев применения 5G.

«МегаФон» также запустил сеть пятого поколения в крупных городах России и начал масштабную программу внедрения стандарта 5G в городах-миллионниках и ключевых индустриальных центрах страны.

На первом этапе связь нового поколения заработала в центральных районах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Краснодара, Самары, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, а также в Твери и Великом Новгороде.

Валентин Петухов является создателем и владельцем интернет-канала Wylsacom. Он входит в число наиболее популярных видеоблогеров русскоязычного сегмента интернета, а также включался в рейтинг журнала Forbes самых успешных российских звезд до 40 лет.

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