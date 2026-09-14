Технологии

Xiaomi анонсировала планшеты Pad 9 и Pad 9 Pro с экранами 3,2K

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Компания Xiaomi представила в Китае два планшета — Pad 9 и Pad 9 Pro. Обе модели получили дисплеи с разрешением 3,2K, соотношением сторон 3:2 и частотой обновления 144 Гц. Об анонсе сообщает издание Ferra.

Диагональ экрана базовой версии — 11,2 дюйма при яркости до 800 нит, тогда как Pad 9 Pro оснащён 12,5-дюймовым дисплеем с показателем до 1000 нит. Оба планшета поддерживают DCI-P3, HDR10, HDR Vivid и Dolby Vision, имеют защиту для глаз и работают со стилусом. Под капотом Pro-версии стоит Snapdragon 8 Gen 5, а обычный Pad 9 использует Snapdragon 8s Gen 4.

Ёмкость аккумулятора у Pad 9 Pro — 11 000 мА·ч, зарядка — 67 Вт, обратная — 22,5 Вт. У Pad 9 батарея на 9720 мА·ч и зарядка 45 Вт. Камеры Pro-версии — 50 Мп и 32 Мп с записью видео в 4K, у базовой модели — 13 Мп и 8 Мп с видео до 1080p.

Конфигурации памяти: от 8/128 ГБ до 16/256 ГБ у Pad 9 Pro и до 12/256 ГБ у Pad 9. Стоимость Pad 9 стартует с 2999 юаней ($450), Pad 9 Pro — с 3799 юаней ($570).

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