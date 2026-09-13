Мелкую картошку не чищу по одной: запекаю целиком со специями — корочка получается со всех сторон
Про Казань
Мелкая картошка часто остается после сортировки урожая: чистить каждый клубень долго, а для пюре или супа использовать неудобно. Проще хорошо вымыть картофель, оставить кожуру и отправить целиком в духовку.
При таком способе внутри картошка становится мягкой, а тонкая кожица превращается в румяную корочку. Но есть важное условие: перед маслом и специями клубни нужно тщательно обсушить. Вода на поверхности мешает нормальному подрумяниванию.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После мытья раскладываю картошку на полотенце и дополнительно прохожусь по ней салфеткой. Чем суше поверхность перед маслом, тем лучше получается корочка».
Что понадобится
- мелкий картофель — 1 кг;
- растительное масло — 2–3 ст. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- сушеный чеснок — 1 ч. л.;
- сушеные травы — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- свежий укроп — для подачи.
Лучше выбирать клубни примерно одинакового размера, чтобы они приготовились одновременно.
Как запечь мелкую картошку
- Хорошо вымойте клубни. Поскольку кожура остается, тщательно очистите картофель щеткой под проточной водой. Поврежденные или позеленевшие клубни лучше не использовать.
- Полностью обсушите. Переложите картофель на полотенце и уберите воду с поверхности. Этот этап пропускать не стоит.
- Добавьте масло. Переложите клубни в большую миску, полейте растительным маслом и хорошо перемешайте, чтобы оно тонким слоем покрыло картофель со всех сторон.
- Приправьте. Добавьте паприку, сушеный чеснок, травы, соль и черный перец. Еще раз перемешайте.
- Разложите на противне. Картофелины должны лежать в один слой и не быть плотно прижаты друг к другу. Если сложить их горкой, овощи будут скорее пропариваться.
- Запекайте. Отправьте противень в разогретую до 210 градусов духовку примерно на 35–45 минут. Точное время зависит от размера клубней.
- Перемешайте в процессе. Примерно через 20 минут переверните картофель. Готовность проверьте ножом или шпажкой: они должны легко входить в середину.
Почему картошка иногда остается бледной
Главные враги корочки — лишняя вода и тесный противень. Влажные клубни сначала приходится подсушивать уже в духовке, поэтому процесс подрумянивания начинается позднее.
Похожая ситуация возникает, если картофеля слишком много. Между плотно лежащими клубнями скапливается пар, и вместо сухого жара получается влажная среда. Если килограмм картошки не помещается свободно, лучше взять противень большего размера.
Для корочки важна и достаточно высокая температура. При умеренном нагреве картошка тоже приготовится, но поверхность может остаться мягкой и светлой.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если клубни совсем крошечные, начинаю проверять их раньше — примерно через полчаса. Передерживать такую картошку тоже не стоит: внутри она может начать подсыхать раньше, чем крупные клубни».
Готовую картошку можно сразу посыпать укропом и подать с простым сметанным соусом с чесноком. Получается полноценный горячий гарнир без долгой чистки и нарезки каждого клубня
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