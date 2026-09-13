Мелкую картошку не чищу по одной: запекаю целиком со специями — корочка получается со всех сторон

Мелкая картошка часто остается после сортировки урожая: чистить каждый клубень долго, а для пюре или супа использовать неудобно. Проще хорошо вымыть картофель, оставить кожуру и отправить целиком в духовку.

При таком способе внутри картошка становится мягкой, а тонкая кожица превращается в румяную корочку. Но есть важное условие: перед маслом и специями клубни нужно тщательно обсушить. Вода на поверхности мешает нормальному подрумяниванию.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После мытья раскладываю картошку на полотенце и дополнительно прохожусь по ней салфеткой. Чем суше поверхность перед маслом, тем лучше получается корочка».

Что понадобится

мелкий картофель — 1 кг;

растительное масло — 2–3 ст. л.;

паприка — 1 ч. л.;

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

сушеные травы — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

свежий укроп — для подачи.

Лучше выбирать клубни примерно одинакового размера, чтобы они приготовились одновременно.

Как запечь мелкую картошку

Хорошо вымойте клубни. Поскольку кожура остается, тщательно очистите картофель щеткой под проточной водой. Поврежденные или позеленевшие клубни лучше не использовать. Полностью обсушите. Переложите картофель на полотенце и уберите воду с поверхности. Этот этап пропускать не стоит. Добавьте масло. Переложите клубни в большую миску, полейте растительным маслом и хорошо перемешайте, чтобы оно тонким слоем покрыло картофель со всех сторон. Приправьте. Добавьте паприку, сушеный чеснок, травы, соль и черный перец. Еще раз перемешайте. Разложите на противне. Картофелины должны лежать в один слой и не быть плотно прижаты друг к другу. Если сложить их горкой, овощи будут скорее пропариваться. Запекайте. Отправьте противень в разогретую до 210 градусов духовку примерно на 35–45 минут. Точное время зависит от размера клубней. Перемешайте в процессе. Примерно через 20 минут переверните картофель. Готовность проверьте ножом или шпажкой: они должны легко входить в середину.

Почему картошка иногда остается бледной

Главные враги корочки — лишняя вода и тесный противень. Влажные клубни сначала приходится подсушивать уже в духовке, поэтому процесс подрумянивания начинается позднее.

Похожая ситуация возникает, если картофеля слишком много. Между плотно лежащими клубнями скапливается пар, и вместо сухого жара получается влажная среда. Если килограмм картошки не помещается свободно, лучше взять противень большего размера.

Для корочки важна и достаточно высокая температура. При умеренном нагреве картошка тоже приготовится, но поверхность может остаться мягкой и светлой.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если клубни совсем крошечные, начинаю проверять их раньше — примерно через полчаса. Передерживать такую картошку тоже не стоит: внутри она может начать подсыхать раньше, чем крупные клубни».

Готовую картошку можно сразу посыпать укропом и подать с простым сметанным соусом с чесноком. Получается полноценный горячий гарнир без долгой чистки и нарезки каждого клубня

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