Honor выпустит три смартфона Magic 9 с памятью до 1 ТБ

Появление в продаже трёх аппаратов Honor — Magic 9 Pro Max, Magic 9 и Magic 9 Super Edition — намечено на 28 сентября, а предварительные заказы уже принимаются. До презентации компания поделилась дополнительными деталями о будущих устройствах.

Старшая версия Magic 9 Pro Max предложена в цветах Moss Green, серебристом и Shadow Black. Как пишут СМИ, ей готовят 6,8-дюймовый OLED-экран, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro и аккумулятор ёмкостью 8800 мА·ч. Основная камера может включать два 200-Мп сенсора ARRI, а фронтальная — 55 Мп.

Базовый Magic 9 выйдет в цветах Yellow Rice, Olive Green, Morning White и Curtain Black. Ему приписывают 6,37-дюймовый экран с разрешением 1,5K, чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, батарею на 8000 мА·ч и камеры на 200, 50 и 200 Мп. У Magic 9 Super Edition, по данным СМИ, 6,8-дюймовый дисплей с частотой 165 Гц, тот же Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор на 11 000 мА·ч, а сенсоры могут быть на 50, 12 и 50 Мп.

Для всех трёх моделей заявлены одинаковые варианты памяти: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ. Набор из четырёх цветов у Magic 9 и Super Edition совпадает.