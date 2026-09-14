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Ученые обнаружили возможную связь глубокого сна с восстановлением после стресса

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Глубина сна может влиять на то, насколько быстро организм восстанавливается после стресса. К такому выводу пришли исследователи Медицинской школы Морхауса, изучавшие реакцию мышей на стрессовые события. Об этом сообщает Medical Xpress.

Ученые сосредоточились на прелимбической коре — участке мозга, связанном с обработкой эмоций. Во время медленного сна нейроны этой области заметно снижали активность. При этом исследователи заметили закономерность: чем сильнее уменьшалась активность нейронов, тем лучше мыши справлялись со стрессом после пробуждения.

Пережитый стресс также влиял на нейронные связи в прелимбической коре. Один из авторов работы, Кристофер Элен, предположил, что более устойчивые к стрессу животные могут отличаться более глубоким сном. По его мнению, полноценный сон способен участвовать в регулировании эмоциональных реакций мозга.

Результаты исследования указывают на возможный нейронный механизм, который связывает качество сна с устойчивостью к психологическим нагрузкам. Однако ученые пока не установили, действует ли этот механизм у человека.

Исследование имеет существенное ограничение: все эксперименты проводились на мышах. Для проверки полученной закономерности и определения ее значения для людей потребуются дополнительные научные работы, сообщает "Самара Онлайн 24".

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