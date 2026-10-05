Телефон делает снимок с задержкой в несколько секунд: какой режим мог включиться случайно

Нажимаете кнопку камеры, но фотография появляется только через три, пять или десять секунд. За это время человек успевает отвернуться, а нужный момент — закончиться.

Если такая задержка появилась внезапно и повторяется при каждом снимке, сначала стоит проверить таймер камеры. Его легко включить случайным касанием, а выбранное значение на некоторых смартфонах сохраняется и для следующих кадров.

Найдите значок таймера

Откройте камеру и посмотрите на верхнюю панель или меню дополнительных настроек. Таймер обычно обозначается значком часов и позволяет установить задержку перед съемкой — например, на несколько секунд.

Выберите вариант «Выкл.» или «0 секунд», после чего снова нажмите кнопку затвора. Расположение настройки отличается на Android-смартфонах разных производителей и iPhone.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Определить включенный таймер довольно просто: после нажатия на кнопку обычно появляется обратный отсчет или мигает индикатор. Если камера просто долго “думает” без отсчета, причину лучше искать в другом месте».

Не перепутайте таймер с ночной съемкой

В темноте смартфону тоже может понадобиться несколько секунд для фотографии. Ночной режим использует более длительную съемку и вычислительную обработку, поэтому кадр получается не мгновенно.

Есть простой тест: сделайте фотографию днем или в ярко освещенной комнате в обычном режиме «Фото». Если задержка исчезла, дело могло быть в ночной съемке, а не в таймере.

Если же камера сначала сразу фиксирует кадр, но затем несколько секунд сохраняет его, это уже другая проблема. Стоит проверить свободную память, режим высокого разрешения и нагрузку на смартфон.

При одинаковой задержке перед каждым снимком первым делом отключите таймер. Это одна из самых простых причин, которую можно проверить буквально за несколько секунд без сброса настроек камеры.

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