МегаФон: ёмкость аккумулятора не определяет время работы смартфона

Смартфон с батареей на 10 тысяч миллиампер-часов не обязательно продержится дольше модели на 5 тысяч. Ёмкость аккумулятора отражает лишь запас электрического заряда и не определяет время автономной работы, пояснил Александр Джакония, руководитель центра по исследованию и тестированию оборудования МегаФона, в разговоре с «Праймом».

Заметная разница в часах работы появилась бы только при одинаковой нагрузке на оба аппарата. При этом современные смартфоны получают аккумуляторы ёмкостью от 7 до 10 тысяч миллиампер-часов, а производители нередко обещают до трёх дней без подзарядки.

Продлить работу устройства без жёсткого энергосбережения помогут несколько настроек. Джакония советует включить автоматическую регулировку яркости экрана и сократить время до его блокировки. В разделе «Батарея» стоит ограничить фоновую активность редко используемых приложений, сохранив обычный режим для тех, от которых нужны уведомления.

Экономит заряд и подключение к стабильному Wi-Fi вместо мобильной сети. Ранее авторы портала BGR отмечали, что скорость зарядки смартфона зависит не только от мощности адаптера, но и от характеристик самого телефона и условий окружающей среды.