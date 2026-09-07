Зачем бабушки накрывали пирожки полотенцем сразу после духовки: результат становился заметен к вечеру
ПроКазань
Горячие пирожки раньше редко оставляли остывать на противне полностью открытыми. Их перекладывали на блюдо или доску и накрывали чистым полотенцем. Эта привычка была не просто способом уберечь выпечку от пыли.
После духовки пирожки продолжают отдавать влагу. На открытом воздухе тонкая румяная корочка довольно быстро подсыхает и становится жестче. Под полотенцем остывание идет мягче, поэтому даже спустя несколько часов пирожки остаются более нежными.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Я не укутываю пирожки в ту же секунду, когда достаю противень. Даю им постоять открытыми примерно 5 минут, а затем накрываю хлопковым полотенцем. К вечеру разница особенно заметна по краям и верхней корочке».
Что понадобится
Для 12–14 пирожков:
пшеничная мука — 450–500 г;
молоко — 250 мл;
сухие дрожжи — 7 г;
яйцо — 1 шт.;
сахар — 2 ст. л.;
сливочное масло — 50 г;
соль — 1 ч. л.;
яйцо для смазывания — 1 шт.;
готовая начинка — 400–450 г.
Начинку можно выбрать любую: картофель с луком, тушеную капусту, мясо или яблоки.
Как приготовить мягкие пирожки
Подогрейте молоко. Оно должно быть теплым, примерно 35–38 градусов, но не горячим. Добавьте сахар и дрожжи, перемешайте.
Замесите тесто. Добавьте яйцо, соль и растопленное сливочное масло. Постепенно вводите муку. Готовое тесто должно оставаться мягким и немного упругим.
Дайте ему подняться. Накройте миску и оставьте в тепле примерно на 60–90 минут. Объем должен увеличиться примерно вдвое.
Сформируйте пирожки. Разделите тесто на одинаковые части, положите остывшую начинку и хорошо соедините края.
Оставьте на расстойку. Переложите заготовки на противень и накройте на 20–25 минут. Перед духовкой смажьте яйцом.
Выпекайте. Готовьте при 180 градусах около 20–25 минут до ровного золотистого цвета.
Накройте после духовки. Подождите около 5 минут, затем переложите пирожки и прикройте чистым полотенцем. Оставьте так до остывания.
Что происходит под полотенцем
Внутри только что испеченного пирожка остается горячий пар. Пока выпечка остывает открытой, влага беспрепятственно испаряется с поверхности. Тонкая корочка теряет ее особенно быстро.
Полотенце частично задерживает теплый влажный воздух около пирожков. Поэтому корочка постепенно размягчается и к вечеру не становится такой сухой. При этом ткань пропускает часть пара, поэтому поверхность не оказывается запертой в полностью герметичном пространстве.
Именно поэтому горячую выпечку не стоит сразу складывать в плотно закрытый пластиковый контейнер: внутри образуется конденсат, способный сделать поверхность мокрой.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Полотенце использую только на этапе остывания. Когда пирожки полностью холодные, перекладываю их в закрывающийся контейнер или пакет. Если оставить выпечку просто под тканью до следующего дня, она все равно постепенно подсохнет».
Есть и еще одно условие: пирожки нельзя передерживать в духовке. Если мякиш уже потерял слишком много влаги при выпекании, полотенце не сможет полностью исправить ситуацию. Лучше вынимать изделия после появления равномерной золотистой корочки и правильно остужать их уже вне духовки.
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