Зачем бабушки накрывали пирожки полотенцем сразу после духовки: результат становился заметен к вечеру

Горячие пирожки раньше редко оставляли остывать на противне полностью открытыми. Их перекладывали на блюдо или доску и накрывали чистым полотенцем. Эта привычка была не просто способом уберечь выпечку от пыли.

После духовки пирожки продолжают отдавать влагу. На открытом воздухе тонкая румяная корочка довольно быстро подсыхает и становится жестче. Под полотенцем остывание идет мягче, поэтому даже спустя несколько часов пирожки остаются более нежными.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Я не укутываю пирожки в ту же секунду, когда достаю противень. Даю им постоять открытыми примерно 5 минут, а затем накрываю хлопковым полотенцем. К вечеру разница особенно заметна по краям и верхней корочке».

Что понадобится

Для 12–14 пирожков:

пшеничная мука — 450–500 г;

молоко — 250 мл;

сухие дрожжи — 7 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

сливочное масло — 50 г;

соль — 1 ч. л.;

яйцо для смазывания — 1 шт.;

готовая начинка — 400–450 г.

Начинку можно выбрать любую: картофель с луком, тушеную капусту, мясо или яблоки.

Как приготовить мягкие пирожки

Подогрейте молоко. Оно должно быть теплым, примерно 35–38 градусов, но не горячим. Добавьте сахар и дрожжи, перемешайте. Замесите тесто. Добавьте яйцо, соль и растопленное сливочное масло. Постепенно вводите муку. Готовое тесто должно оставаться мягким и немного упругим. Дайте ему подняться. Накройте миску и оставьте в тепле примерно на 60–90 минут. Объем должен увеличиться примерно вдвое. Сформируйте пирожки. Разделите тесто на одинаковые части, положите остывшую начинку и хорошо соедините края. Оставьте на расстойку. Переложите заготовки на противень и накройте на 20–25 минут. Перед духовкой смажьте яйцом. Выпекайте. Готовьте при 180 градусах около 20–25 минут до ровного золотистого цвета. Накройте после духовки. Подождите около 5 минут, затем переложите пирожки и прикройте чистым полотенцем. Оставьте так до остывания.

Что происходит под полотенцем

Внутри только что испеченного пирожка остается горячий пар. Пока выпечка остывает открытой, влага беспрепятственно испаряется с поверхности. Тонкая корочка теряет ее особенно быстро.

Полотенце частично задерживает теплый влажный воздух около пирожков. Поэтому корочка постепенно размягчается и к вечеру не становится такой сухой. При этом ткань пропускает часть пара, поэтому поверхность не оказывается запертой в полностью герметичном пространстве.

Именно поэтому горячую выпечку не стоит сразу складывать в плотно закрытый пластиковый контейнер: внутри образуется конденсат, способный сделать поверхность мокрой.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Полотенце использую только на этапе остывания. Когда пирожки полностью холодные, перекладываю их в закрывающийся контейнер или пакет. Если оставить выпечку просто под тканью до следующего дня, она все равно постепенно подсохнет».

Есть и еще одно условие: пирожки нельзя передерживать в духовке. Если мякиш уже потерял слишком много влаги при выпекании, полотенце не сможет полностью исправить ситуацию. Лучше вынимать изделия после появления равномерной золотистой корочки и правильно остужать их уже вне духовки.

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