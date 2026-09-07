Кулинария

Зачем бабушки накрывали пирожки полотенцем сразу после духовки: результат становился заметен к вечеру

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Бабушки накрывали горячие пирожки полотенцем не...

ПроКазань

Подписаться на Дзен.канал

Горячие пирожки раньше редко оставляли остывать на противне полностью открытыми. Их перекладывали на блюдо или доску и накрывали чистым полотенцем. Эта привычка была не просто способом уберечь выпечку от пыли.

После духовки пирожки продолжают отдавать влагу. На открытом воздухе тонкая румяная корочка довольно быстро подсыхает и становится жестче. Под полотенцем остывание идет мягче, поэтому даже спустя несколько часов пирожки остаются более нежными.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Я не укутываю пирожки в ту же секунду, когда достаю противень. Даю им постоять открытыми примерно 5 минут, а затем накрываю хлопковым полотенцем. К вечеру разница особенно заметна по краям и верхней корочке».

Что понадобится

Для 12–14 пирожков:

  • пшеничная мука — 450–500 г;

  • молоко — 250 мл;

  • сухие дрожжи — 7 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • сахар — 2 ст. л.;

  • сливочное масло — 50 г;

  • соль — 1 ч. л.;

  • яйцо для смазывания — 1 шт.;

  • готовая начинка — 400–450 г.

Начинку можно выбрать любую: картофель с луком, тушеную капусту, мясо или яблоки.

Как приготовить мягкие пирожки

  1. Подогрейте молоко. Оно должно быть теплым, примерно 35–38 градусов, но не горячим. Добавьте сахар и дрожжи, перемешайте.

  2. Замесите тесто. Добавьте яйцо, соль и растопленное сливочное масло. Постепенно вводите муку. Готовое тесто должно оставаться мягким и немного упругим.

  3. Дайте ему подняться. Накройте миску и оставьте в тепле примерно на 60–90 минут. Объем должен увеличиться примерно вдвое.

  4. Сформируйте пирожки. Разделите тесто на одинаковые части, положите остывшую начинку и хорошо соедините края.

  5. Оставьте на расстойку. Переложите заготовки на противень и накройте на 20–25 минут. Перед духовкой смажьте яйцом.

  6. Выпекайте. Готовьте при 180 градусах около 20–25 минут до ровного золотистого цвета.

  7. Накройте после духовки. Подождите около 5 минут, затем переложите пирожки и прикройте чистым полотенцем. Оставьте так до остывания.

Что происходит под полотенцем

Внутри только что испеченного пирожка остается горячий пар. Пока выпечка остывает открытой, влага беспрепятственно испаряется с поверхности. Тонкая корочка теряет ее особенно быстро.

Полотенце частично задерживает теплый влажный воздух около пирожков. Поэтому корочка постепенно размягчается и к вечеру не становится такой сухой. При этом ткань пропускает часть пара, поэтому поверхность не оказывается запертой в полностью герметичном пространстве.

Именно поэтому горячую выпечку не стоит сразу складывать в плотно закрытый пластиковый контейнер: внутри образуется конденсат, способный сделать поверхность мокрой.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Полотенце использую только на этапе остывания. Когда пирожки полностью холодные, перекладываю их в закрывающийся контейнер или пакет. Если оставить выпечку просто под тканью до следующего дня, она все равно постепенно подсохнет».

Есть и еще одно условие: пирожки нельзя передерживать в духовке. Если мякиш уже потерял слишком много влаги при выпекании, полотенце не сможет полностью исправить ситуацию. Лучше вынимать изделия после появления равномерной золотистой корочки и правильно остужать их уже вне духовки.

Может быть интересно:

  1. Омлет готов снаружи, а внутри остается влажным: одна привычка мешает ему равномерно схватиться
  2. Кабачки впитывают масло при жарке как губка: одна привычка делает их тяжелыми и слишком жирными
  3. Лаваш режу прямо в яичную смесь: через несколько минут на сковороде получается быстрый завтрак
  4. Блины получаются сухими по краям уже на тарелке: одна привычка после сковороды быстро забирает мягкость
  5. Картошка в супе разваривается раньше остальных овощей: почему дело не всегда в сорте

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

20 часов назад

Муцоев представил новую открытую часть «Острова Мечты» в День Москвы

Гид по Казани

день назад

Всё к новому учебному году: где купить, оформить и подготовить

гербицида против борщевика

Кулинария

день назад

Макароны с фаршем больше не готовлю в двух кастрюлях: складываю все вместе — получается проще привычного ужина

Гид по Казани

2 дня назад

Полезные сервисы: решения для жизни, работы и повседневных задач

установка кухонного гарнитура в Красноярске

Технологии

день назад

Названы продукты, которые помогают снизить «плохой» холестерин

Кулинария

день назад

Вчерашние макароны не разогреваю: добавляю яйца и сыр — получается совсем другой ужин - рецепт

Кулинария

день назад

Цветная капуста после варки становится водянистой: перед духовкой ей не хватает одного простого этапа

Кулинария

день назад

Мягкие яблоки не выбрасываю: измельчаю и добавляю два продукта — получается десерт без долгой выпечки

Кулинария

16 часов назад

Лаваш режу прямо в яичную смесь: через несколько минут на сковороде получается быстрый завтрак
Новости Татарстана
8 минут назад

Проезд по двум участкам дорог в Кукморском районе будет закрыт до 31 октября

В Кукморском районе Татарстана до 31 октября пе...

Не у нас

3 минуты назад

ИИ распознал риски болезней по данным сна

Гид по Казани

день назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

Не у нас

3 минуты назад

Юрист Афанасьева рассказала, кто может работать неполный день

Наука

6 минут назад

Ученые назвал в каком возрасте начинаются изменения иммунной защиты мозга
Казань вложит в дороги более 27 млрд рублей в 2...
Новости Казани
39 минут назад

Казань вложит в дороги более 27 млрд рублей в 2026 году

Новости Татарстана

час назад

На трассе Казань – Оренбург «Нива» столкнулась с КАМАЗом: есть погибший

Технологии

2 часа назад

Препарат Insilico Medicine на ИИ снизил биологический возраст

Технологии

2 часа назад

Психолог назвала три сигнала усталости от искусственного интеллекта
Тишина входит в стоимость: где под Казанью отды...
Интересное в Казани
5 дней назад

Тишина входит в стоимость: где под Казанью отдыхают те, кто устал от шума и суеты