Первый отечественный робот «Сахалин» вышел на испытания в Финском заливе

Первый отечественный телеуправляемый необитаемый аппарат тяжёлого класса теперь носит имя «Сахалин». Почти пятитонного робота с восемью движителями испытывают в Финском заливе возле Кронштадта после лабораторных и заводских проверок, пишет «Наша Газета Крым».

Устройство рассчитано на работу до глубины трёх километров и способно нести различное навесное оборудование. Для круглосуточного использования предусмотрена смена экипажа из трёх человек. В числе задач — обслуживание трубопроводов и кабельных трасс нефтяных и газовых месторождений, проведение аварийных и поисковых работ на затонувших объектах.

Над созданием «Сахалина» работали «Фертоинг», «Газпром Шельфпроект», «Русская морская команда» и фонд «Люди моря»; проект занял три года. Разработчики связали название с островом Сахалин как символом отечественного освоения шельфа, где раньше применяли подводные аппараты тяжёлого класса зарубежного производства. Сейчас 70 процентов комплектующих — российские, их долю планируют увеличить.

Завершить оценку аппарата должны испытания в Охотском море, для освоения шельфа которого он и создавался. Главный конструктор СКБ САМИ Анатолий Малашенко считает, что по сложности робот сопоставим с космическими аппаратами: на глубине давление достигает 300 атмосфер, а морская среда требует повышенной коррозионной стойкости. По его словам, именно такие глубоководные устройства необходимы, в частности, при прокладке кабельных трасс.