Россияне столкнулись с трудностями при доступе к ChatGPT

Пользователи из России вновь жалуются на перебои в работе ChatGPT. Сайт сервиса не загружается, а мобильное приложение не может подключиться к серверу OpenAI.

По данным сервиса Detector404, соединение с chatgpt.com прерывается на этапе установления связи. Без специальных сетевых средств открыть сервис невозможно, поскольку OpenAI блокирует запросы с российских IP-адресов. Информацию об этом распространил VK Play.

Ранее в пятницу, 4 сентября, пользователи также сообщали о сбое в работе «Ростелекома», начавшемся в 01:00 мск. Кроме того, по всему миру фиксировались неполадки в работе нейросетей OpenAI, Claude, Grok, Cursor и Google Gemini — большинство обращений поступало из Казахстана, США, Нидерландов и Германии.

Отдельный крупный сбой в Рунете произошел в августе: тогда россияне жаловались на проблемы с доступом к приложениям и сайтам мобильных операторов, стриминговым сервисам, а также на неполадки у «Ростелекома» и сервиса Lovit.