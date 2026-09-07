Технологии

Россияне столкнулись с трудностями при доступе к ChatGPT

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Пользователи из России вновь жалуются на перебои в работе ChatGPT. Сайт сервиса не загружается, а мобильное приложение не может подключиться к серверу OpenAI.

По данным сервиса Detector404, соединение с chatgpt.com прерывается на этапе установления связи. Без специальных сетевых средств открыть сервис невозможно, поскольку OpenAI блокирует запросы с российских IP-адресов. Информацию об этом распространил VK Play.

Ранее в пятницу, 4 сентября, пользователи также сообщали о сбое в работе «Ростелекома», начавшемся в 01:00 мск. Кроме того, по всему миру фиксировались неполадки в работе нейросетей OpenAI, Claude, Grok, Cursor и Google Gemini — большинство обращений поступало из Казахстана, США, Нидерландов и Германии.

Отдельный крупный сбой в Рунете произошел в августе: тогда россияне жаловались на проблемы с доступом к приложениям и сайтам мобильных операторов, стриминговым сервисам, а также на неполадки у «Ростелекома» и сервиса Lovit.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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