Пирожки остаются мягкими и на следующий день: этот один шаг после духовки помогает сохранить мякиш

Домашние пирожки могут быть особенно нежными сразу после духовки, но уже к вечеру корочка становится жестче, а на следующий день мякиш кажется сухим. Причину часто ищут в тесте, хотя часть влаги выпечка теряет уже после приготовления.

Горячие пирожки не стоит надолго оставлять открытыми на противне. После короткого остывания их лучше накрыть чистым полотенцем. Под ним выпечка остывает постепенно, а корочка становится мягче и не высыхает так быстро.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После духовки даю пирожкам постоять открытыми буквально 5–7 минут, а затем перекладываю и накрываю полотенцем. Если оставить их на воздухе до полного остывания, тонкая корочка заметно быстрее подсыхает».

Что понадобится

Для 12–14 пирожков:

пшеничная мука — 450–500 г;

молоко — 250 мл;

сухие дрожжи — 7 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

сливочное масло — 50 г;

соль — 1 ч. л.;

яйцо для смазывания — 1 шт.;

готовая начинка — около 400 г.

В качестве начинки подойдет картофель с луком, тушеная капуста, мясо или яблоки.

Как приготовить мягкие пирожки

Подготовьте основу. Подогрейте молоко примерно до 35–38 градусов. Добавьте дрожжи, сахар и несколько ложек муки, перемешайте и оставьте на 10 минут. Замесите тесто. Добавьте яйцо, соль и растопленное, но не горячее сливочное масло. Постепенно вводите муку. Тесто должно получиться мягким — забивать его лишней мукой не стоит. Оставьте подниматься. Накройте миску и поставьте в теплое место примерно на 60–90 минут. Масса должна заметно увеличиться. Сформируйте пирожки. Разделите тесто на одинаковые кусочки, добавьте полностью остывшую начинку и тщательно защипните края. Дайте расстояться. Выложите заготовки на противень и оставьте под полотенцем еще на 20–25 минут. Затем смажьте взбитым яйцом. Выпекайте. Отправьте пирожки в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20–25 минут. Ориентируйтесь на равномерную золотистую поверхность. Правильно остудите. Через 5–7 минут после духовки накройте теплые пирожки чистым хлопковым или льняным полотенцем и оставьте так остывать.

Почему полотенце действительно помогает

После духовки внутри выпечки остается много горячего пара. Если пирожки лежат открытыми, влага постепенно уходит в окружающий воздух, причем особенно быстро подсыхает тонкая корочка.

Под полотенцем часть влаги задерживается вокруг выпечки. Корочка становится мягче, а остывание происходит более постепенно. При этом сразу герметично закрывать горячие пирожки в контейнере не стоит: конденсат может сделать поверхность неприятно влажной.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «На ночь под одним полотенцем пирожки уже не оставляю. Когда они полностью остынут, перекладываю в пакет или контейнер с крышкой. Именно закрытое хранение не дает мякишу высохнуть до следующего дня».

Важно и не передерживать пирожки в духовке. Если мякиш потерял слишком много влаги еще во время выпекания, накрывание уже не вернет ему первоначальную нежность. Поэтому после появления уверенной золотистой корочки готовность лучше проверить, а не добавлять время «для надежности».

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