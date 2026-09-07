Препарат Insilico Medicine на ИИ снизил биологический возраст

Экспериментальный препарат рентосертиб, созданный биофармацевтической компанией Insilico Medicine с помощью искусственного интеллекта, продемонстрировал способность уменьшать биологический возраст пациентов. Результаты получены во второй фазе клинических исследований, сообщает Bloomberg.

Лекарство изначально разрабатывалось для лечения идиопатического фиброза легких. В испытании приняли участие 42 добровольца. Согласно анализу, опубликованному в журнале Nature Biotechnology, биологический возраст участников снизился по шести эпигенетическим методикам, тогда как в группе плацебо таких изменений не наблюдалось.

Генеральный директор Insilico Medicine Алекс Жаворонков отметил, что терапия двойного назначения способна одновременно бороться с возрастными патологиями и продлевать жизнь. Эксперты подчеркивают, что данные пока предварительные, а долгосрочные эффекты требуют масштабных проверок.

На фоне успеха препаратов класса GLP-1 интерес фармацевтических гигантов к омолаживающим технологиям стремительно растет. Кроме того, стартап Dognosis из Бангалора обучает собак распознавать рак по запаху с помощью ИИ, намереваясь создать доступный метод первичного скрининга для раннего выявления заболевания.