«Ну, Карим!»: ШАЯН ТВ запускает подростковый сериал в соцсетях

Первый эпизод вертикального сериала «Ну, Карим!» выходит сегодня в официальном паблике «ШАЯН ТВ» во «ВКонтакте» и других соцсетях. О запуске проекта рассказали в пресс-службе телеканала. Хронометраж каждой серии — не больше трех минут.

Сюжет разворачивается вокруг восьмиклассника Карима Галиева. Подросток попадает в знакомые каждому школьнику ситуации: уроки, дружба, первая любовь и неловкие моменты. Ему предстоит главный шаг — перестать скрывать свою настоящую личность от окружающих.

Авторы проекта делают ставку на популяризацию татарского языка в молодежной среде. Они хотят расширить присутствие татарского контента в интернете и создать конкурентный продукт для подростков. Съемки проходили в казанском полилингвальном комплексе «Адымнар». Эпизодические роли исполнили татарские артисты Данир Сабиров, Раяз Фасыхов и Нурминский. Поддержку проекту оказала комиссия при раисе республики по вопросам сохранения и развития татарского языка.

До этого в Татарстане уже делали шаги в сторону национального молодежного контента. Весной в Казани показали первый 3D-мультфильм на татарском языке, где героями были внуки легендарных персонажей — Шүрәле, Су анасы, Ак Барса и Зиланта.