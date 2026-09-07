Технологии

Два удара солнечной плазмы ожидаются на Земле 8 и 9 сентября

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Ученые ИКИ РАН прогнозируют удары солнечной пла...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН предупредили, что 8 и 9 сентября по Земле ударят как минимум два облака солнечной плазмы. Информация об этом появилась в Telegram-канале лаборатории 7 сентября.

Солнечная активность растет уже несколько дней, почти все вспышки сопровождаются выбросами крупных плазменных облаков. По расчетам, основанным на данных космических коронографов и численном моделировании, большинство облаков пройдут мимо, однако два-три из них заденут планету в ближайшие двое суток. Космическая погода, по оценкам ученых, останется возмущенной минимум три дня.

Первые изменения скорости солнечного ветра вероятны уже вечером 8 сентября, пик возмущений ожидается в ночь на 10 сентября. Скорость потока может достигнуть 700 километров в секунду — почти вдвое выше текущих значений. Прогноз магнитных бурь умеренный: возможны множественные продолжительные геомагнитные возмущения с периодическим выходом на бури уровня 1 и 2 (слабые и средние).

Вероятность более сильных бурь в этот период невысока, однако новые выбросы плазмы могут ухудшить прогноз. Ученые уже фиксировали 4 сентября множественные выбросы на невидимой стороне Солнца и отмечали, что риски появятся, если активность сохранится несколько суток.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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