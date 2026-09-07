Омлет готов снаружи, а внутри остается влажным: одна привычка мешает ему равномерно схватиться

У омлета уже подрумянилось дно, края легко отходят от сковороды, а в середине по-прежнему остается жидкая яичная масса. Если продолжить жарку, низ начинает пересыхать раньше, чем приготовится центр.

Так часто происходит из-за слишком сильного огня. Кажется, что на нем завтрак приготовится быстрее, но поверхность яичной смеси схватывается раньше, чем тепло успевает равномерно дойти до середины. Для пышного омлета лучше умеренный или слабый нагрев и крышка.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После того как выливаю яйца на сковороду, почти сразу уменьшаю нагрев. Омлету не нужна интенсивная жарка: лучше дать ему несколько лишних минут под крышкой, чем получить темное дно и жидкую середину».

Что понадобится

На 2 порции:

яйца — 4 шт.;

молоко — 80 мл;

сливочное масло — 15 г;

соль — по вкусу;

черный перец — по желанию;

зелень — для подачи.

Для такого количества смеси удобно использовать сковороду диаметром около 20–22 см.

Как приготовить равномерный омлет

Подготовьте яйца. Разбейте их в миску, добавьте соль и молоко. Перемешайте венчиком. Добиваться пышной пены не требуется. Достаточно соединить белки и желтки с молоком до однородности. Разогрейте сковороду. Растопите сливочное масло на умеренном огне и распределите его по поверхности. Влейте смесь. Как только яйца окажутся на сковороде, уменьшите нагрев. Сильного шипения быть не должно. Накройте крышкой. Готовьте омлет на слабом огне примерно 6–8 минут. Крышка удерживает тепло и помогает верхнему слою схватываться одновременно с нижним. Проверьте середину. Осторожно покачайте сковороду. Центр готового омлета не должен оставаться жидким. При необходимости оставьте его под крышкой еще на 1–2 минуты. Снимите вовремя. Выключите огонь и оставьте омлет под крышкой примерно на минуту. Остаточного тепла достаточно, чтобы окончательно прогреть середину.

Почему больше молока не делает омлет пышнее

Желание получить особенно нежный омлет иногда приводит к другой ошибке — молоко добавляют почти на глаз и значительно увеличивают его количество. В результате яичной массе требуется больше времени для приготовления, а в центре может оставаться жидкость.

На четыре яйца достаточно примерно 70–80 мл молока. Более важны подходящий размер сковороды и спокойный нагрев.

Слишком маленькая сковорода тоже способна создать проблему: слой смеси получается высоким, поэтому низ готов значительно раньше центра.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Ориентируюсь не только на минуты. Слегка двигаю сковороду: если середина заметно плещется, омлет еще не готов. Если поверхность уже схватилась и лишь слегка подрагивает, нагрев можно выключать».

Готовый омлет лучше подавать сразу. Долго держать его на включенной конфорке ради дополнительной румяности не стоит: яйца продолжат готовиться, потеряют влагу, и нежная середина быстро станет плотной.

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