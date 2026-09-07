На трассе Казань – Оренбург «Нива» столкнулась с КАМАЗом: есть погибший
Авария со смертельным исходом произошла на 245-м километре трассы Казань – Оренбург в Альметьевском районе Татарстана. Легковой автомобиль Lada Niva врезался в КАМАЗ, стоявший у обочины. О происшествии сообщили в Госавтоинспекции.
Водитель «Нивы», мужчина, от полученных травм скончался на месте ДТП. По предварительным данным Госавтоинспекции, столкновение с большегрузом произошло на краю проезжей части. Точные обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.
В ведомстве напомнили водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения. Особое внимание автомобилистов просят уделять внимательности при движении по загородным трассам с интенсивным грузовым движением.
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