На трассе Казань – Оренбург «Нива» столкнулась с КАМАЗом: есть погибший

Авария со смертельным исходом произошла на 245-м километре трассы Казань – Оренбург в Альметьевском районе Татарстана. Легковой автомобиль Lada Niva врезался в КАМАЗ, стоявший у обочины. О происшествии сообщили в Госавтоинспекции.

Водитель «Нивы», мужчина, от полученных травм скончался на месте ДТП. По предварительным данным Госавтоинспекции, столкновение с большегрузом произошло на краю проезжей части. Точные обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.

В ведомстве напомнили водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения. Особое внимание автомобилистов просят уделять внимательности при движении по загородным трассам с интенсивным грузовым движением.