Новости Татарстана

На трассе Казань – Оренбург «Нива» столкнулась с КАМАЗом: есть погибший

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Авария со смертельным исходом произошла на 245-м километре трассы Казань – Оренбург в Альметьевском районе Татарстана. Легковой автомобиль Lada Niva врезался в КАМАЗ, стоявший у обочины. О происшествии сообщили в Госавтоинспекции.

Водитель «Нивы», мужчина, от полученных травм скончался на месте ДТП. По предварительным данным Госавтоинспекции, столкновение с большегрузом произошло на краю проезжей части. Точные обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.

В ведомстве напомнили водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения. Особое внимание автомобилистов просят уделять внимательности при движении по загородным трассам с интенсивным грузовым движением.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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