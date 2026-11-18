Две квартиры, принадлежавшие бывшему депутату Новокадеевского сельского поселения Черемшанского района Ильнару Замалтдинову и его супруге, обращены в доход государства. Такое решение принял суд по иску прокуратуры Татарстана.

Как сообщили в надзорном ведомстве, с 2021 по 2023 год пара приобрела недвижимость на 12 миллионов рублей. Внешне сделки выглядели законными, однако у проверяющих возникли вопросы к скорости погашения кредита на покупку — супруги рассчитались с банком слишком быстро, что не соответствовало их официальным доходам.

Прокуратура направила в суд иск об изъятии квартир, и он был полностью удовлетворен. После того как решение вступит в законную силу, его исполнение возьмут на контроль в надзорном ведомстве.