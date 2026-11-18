На новогоднем столе всегда хочется видеть красивые закуски, которые не требуют долгого приготовления. Вместо привычных бутербродов можно испечь аппетитные «Праздничные розочки» из слоёного теста, ветчины и сыра. Такая выпечка выглядит необычно, а готовится из самых доступных продуктов.

Секрет закуски заключается в простом способе формирования. Тонкие ломтики ветчины укладывают на полоски теста, а затем сворачивают в небольшие рулетики. После выпекания они превращаются в румяные розочки с хрустящими краями и нежной сырной начинкой.

Какие продукты понадобятся

На 10–12 розочек:

слоёное бездрожжевое тесто — 500 г;

ветчина в тонкой нарезке — 250 г;

твёрдый сыр — 120 г;

сливочный творожный сыр — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

дижонская горчица — 1 ч. л.;

сушёный чеснок — ½ ч. л.;

чёрный молотый перец — по вкусу;

свежая петрушка — для украшения.

Для приготовления также понадобится форма для маффинов. Она поможет розочкам сохранить форму во время выпекания.

Как подготовить начинку

Твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке. Сливочный творожный сыр переложите в небольшую миску. Добавьте дижонскую горчицу, сушёный чеснок и немного чёрного перца. Перемешайте до получения однородной массы. Ветчину нарежьте тонкими полукруглыми ломтиками. Если используется готовая круглая нарезка, достаточно разрезать каждый ломтик пополам.

Для красивых розочек лучше выбирать ветчину, которая легко сгибается и не ломается. Слишком толстые кусочки будет трудно свернуть вместе с тестом.

Как сформировать «Праздничные розочки»

Самый интересный этап приготовления — создание съедобных цветов.

Разморозьте слоёное тесто согласно инструкции на упаковке. Оно должно оставаться прохладным. Слегка раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной около 3 мм. Нарежьте его на 10–12 длинных полосок шириной примерно 5 см. Каждую полоску тонко смажьте сливочно-сырной смесью, оставляя около 1 см свободного края. Посыпьте небольшим количеством тёртого твёрдого сыра. Выложите вдоль верхнего края полоски полукруглые ломтики ветчины так, чтобы округлая часть немного выступала над тестом. Размещайте кусочки внахлёст, формируя будущие лепестки. Нижнюю часть теста аккуратно загните вверх, слегка прикрывая ветчину и начинку. Сверните полоску в плотный рулетик, начиная с одного края. Установите получившуюся розочку в смазанную маслом формочку для маффинов. Повторите с оставшимися полосками теста. Слегка расправьте верхние края ветчины, чтобы закуска стала похожа на распустившийся цветок.

Не затягивайте рулетики слишком сильно. Между слоями должно оставаться немного пространства, чтобы тесто могло подняться при выпекании.

Как правильно испечь розочки

Разогрейте духовку до 190 °C.

Взбейте яйцо вилкой и аккуратно смажьте открытые участки теста. Старайтесь не попадать на ветчину, чтобы сохранить красивый рисунок лепестков.

Поставьте форму на средний уровень духовки и выпекайте примерно 25–35 минут.

Готовые розочки должны стать золотистыми, а тесто — хорошо пропечься не только снаружи, но и в центре.

Если края ветчины начинают темнеть слишком быстро, неплотно прикройте форму фольгой.

После выпекания оставьте закуску в форме на 5 минут. Затем аккуратно достаньте розочки и переложите на сервировочное блюдо.

Почему розочки получаются хрустящими

Слоёное тесто при высокой температуре поднимается благодаря пару, который образуется между тонкими слоями. Поэтому готовая выпечка получается воздушной и хрустящей.

Ветчина сохраняет мягкость и придаёт закуске насыщенный мясной вкус. Сливочный сыр делает начинку нежнее, а твёрдый сыр добавляет приятную солоноватую нотку.

Важно не использовать слишком много начинки. Если сырная масса начнёт вытекать, нижняя часть теста может остаться влажной.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: перед выпеканием уберите сформированные розочки в холодильник на 10–15 минут. Охлаждённое слоёное тесто лучше сохраняет форму. Кроме того, не делайте полоски слишком широкими: компактные розочки пропекаются равномернее и выглядят аккуратнее на праздничном блюде.

Как разнообразить начинку

Базовый рецепт можно изменить, добавив несколько дополнительных ингредиентов.

С вялеными томатами. Мелко нарежьте 2–3 томата и распределите по сырной начинке. Они придадут лёгкую кислинку.

С зеленью. Добавьте в сливочный сыр немного измельчённого укропа или петрушки.

С моцареллой. Замените часть твёрдого сыра моцареллой для пиццы. Начинка получится более тягучей.

С копчёной индейкой. Вместо ветчины используйте тонкие ломтики готовой копчёной индейки. Вкус станет немного другим, но форма закуски сохранится.

Как красиво подать «Праздничные розочки»

Горячая закуска особенно эффектно выглядит на большом круглом блюде.

Разложите розочки по кругу, оставляя между ними небольшое расстояние. В центр можно поставить соусник со сметанно-чесночным соусом.

Между розочками разместите веточки петрушки или розмарина. Зелень создаст впечатление настоящего праздничного букета.

Для новогодней подачи подойдут и небольшие порционные тарелки. На каждую можно положить по две розочки и добавить несколько помидоров черри.

Такая закуска хорошо сочетается с овощными салатами, сырной тарелкой и другими блюдами праздничного меню.

Можно ли приготовить заранее

Чтобы сэкономить время перед новогодним ужином, сырную начинку можно приготовить накануне и хранить в закрытом контейнере в холодильнике.

Розочки также можно сформировать заранее, разложить по формочкам и убрать в холодильник на несколько часов, накрыв пищевой плёнкой.

Выпекать закуску лучше незадолго до подачи. Именно в горячем виде слоёное тесто получается наиболее хрустящим, а сыр внутри остаётся мягким.

Если розочки остыли, их можно разогреть в духовке при 170 °C в течение 5–8 минут. Микроволновку лучше не использовать: после такого разогрева тесто часто становится мягким.

«Праздничные розочки» из слоёного теста и ветчины — простой способ заменить обычные бутерброды необычной горячей закуской. Румяные лепестки, хрустящая основа и нежная сырная начинка делают выпечку привлекательной и вкусной. А благодаря удобной порционной форме такие розочки отлично подходят для новогоднего застолья.

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