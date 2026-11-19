В Татарстане завершилось рассмотрение жалоб на новую кадастровую оценку земельных участков. Все 4569 обращений, поступивших от жителей, были отклонены. Об этом сообщает сайт «Вечерняя Казань».

Срок подачи замечаний продлевали дважды: сначала обращения принимали до 4 ноября, затем до 11-го. Отчет о результатах опубликовали через пять рабочих дней. Чаще всего заявители указывали на неправильный учет факторов, влияющих на стоимость (37,5% жалоб), 15,3% считали цену завышенной, а 14,6% возмущались разной ценой квадратного метра в одном квартале. Также поступали претензии о неучете охранных зон, несоответствии рыночной цене и ошибках в группировке участков.

В центре государственной кадастровой оценки РТ пояснили, что методика верна и ошибок нет: соседние участки могут стоить по-разному, охранная зона не всегда снижает цену, а оценка 2022 года не обязывает учитывать прошлые данные.

Несогласные могут подать заявление об исправлении ошибки в ГБУ в течение пяти лет с момента внесения стоимости в ЕГРН. Если ошибку найдут, цену пересчитают, в противном случае можно обратиться в суд. Новые цены на землю начнут действовать с 1 января 2027 года, от них зависит земельный налог.