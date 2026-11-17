В Казани пересмотрели сроки ограничения движения транспорта в связи с проведением межсессионного заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ. Обновленный график указан в проекте постановления городского исполкома, сообщает «Вести Татарстан».

Согласно документу, ограничения планируют ввести 18 ноября с 19:00. Действовать они будут до 23:59 19 ноября 2026 года.

Первоначально перекрытия предусматривались на другие даты — с 22:00 9 июня до 20:00 10 июня. Теперь сроки изменены с учетом проведения международного мероприятия в ноябре.

Автомобилистам рекомендуют учитывать предстоящие ограничения при планировании поездок по Казани. Конкретный перечень улиц, которых коснутся перекрытия, в представленной информации не приводится.