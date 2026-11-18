В Казани завершилась IX отчетно-выборная конференция Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ. По ее итогам новым председателем избрана Татьяна Ларионова, сменившая на этом посту Хабира Иштирякова, который руководил объединением с 2011 года и сложил полномочия по собственному желанию, заявив о выполнении поставленных задач.

Министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова, выступая на конференции, высоко оценила работу организации, которая через сеть местных советов охватывает более 900 тысяч пенсионеров республики. Она отметила ключевые проекты объединения: фестиваль творчества «Балкыш», собирающий свыше 100 тысяч участников, волонтерскую инициативу «Ветерану – ветеранское внимание» и патриотический проект «Семейные фотохроники», приуроченный к 80-летию Победы.