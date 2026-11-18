Что приготовить на Новый год 2027: семь оригинальных блюд вместо привычного меню

Если оливье, селёдка под шубой и запечённая курица уже не вызывают праздничного восторга, самое время пересмотреть новогоднее меню. Для встречи 2027 года можно приготовить интересные блюда из обычных продуктов, изменив привычные сочетания и способы подачи.

Необязательно покупать дорогие морепродукты или искать редкие ингредиенты. Из картофеля, курицы, грибов, овощей, сыра и фруктов получаются оригинальные закуски, горячее и десерты. Собрали семь рецептов, которые помогут удивить гостей и сделать праздничный стол разнообразнее.

1. Картофельные гнёзда с грибами и сыром

Вместо привычного картофельного гарнира приготовьте небольшие хрустящие корзиночки с грибной начинкой. Они красиво смотрятся на тарелке и подходят для порционной подачи.

Ингредиенты на 10–12 штук:

картофель — 700 г;

шампиньоны — 250 г;

твёрдый сыр — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

крахмал — 1 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Картофель очистите и натрите на крупной тёрке. Отожмите лишнюю жидкость, добавьте яйцо, крахмал, соль и перец. Распределите картофельную массу по смазанным формочкам для маффинов, формируя корзиночки. Выпекайте при 200 °C около 25 минут до золотистой корочки. Шампиньоны и лук мелко нарежьте, обжарьте до испарения жидкости. Добавьте сметану и половину натёртого сыра. Наполните картофельные основы грибной смесью, посыпьте оставшимся сыром. Верните в духовку ещё на 7–10 минут.

Получается хрустящая основа с нежной сливочно-грибной начинкой.

2. Куриный рулет с черносливом и орехами

Обычное куриное филе можно превратить в эффектное горячее блюдо с красивым разрезом. Сладковатый чернослив, грецкие орехи и чеснок хорошо сочетаются с нежным мясом.

Ингредиенты на 6 порций:

куриное филе — 700 г;

чернослив — 120 г;

грецкие орехи — 50 г;

твёрдый сыр — 100 г;

чеснок — 2 зубчика;

сметана — 2 ст. л.;

сладкая паприка — 1 ч. л.;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Чернослив залейте тёплой водой на 10 минут, затем обсушите и нарежьте. Орехи измельчите ножом, сыр натрите. Куриное филе раскройте вдоль, накройте плёнкой и слегка отбейте. Посолите мясо, добавьте перец и паприку. Выложите чернослив, орехи и сыр. Сверните мясо плотным рулетом и закрепите кулинарной нитью. Смажьте сметаной с измельчённым чесноком. Заверните в фольгу и запекайте при 180 °C около 35–45 минут. Снимите фольгу и готовьте ещё 10 минут до румяной поверхности.

Температура внутри рулета должна достигнуть 74 °C. Перед нарезкой дайте мясу отдохнуть 10 минут.

3. Салат «Рубиновая россыпь» с курицей и гранатом

Вместо привычных слоёных салатов приготовьте яркую закуску с гранатовыми зёрнами. Они добавляют приятную кислинку и делают подачу праздничной.

Ингредиенты на 4–5 порций:

куриное филе — 300 г;

варёная свёкла — 2 шт.;

твёрдый сыр — 100 г;

грецкие орехи — 50 г;

гранат — ½ шт.;

чеснок — 1 зубчик;

майонез — 3 ст. л.;

натуральный йогурт — 2 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе отварите, остудите и нарежьте кубиками. Свёклу и сыр натрите отдельно. Орехи слегка подсушите на сковороде и измельчите. Смешайте майонез с йогуртом и измельчённым чесноком. Выложите курицу на плоское блюдо, сверху распределите свёклу и сыр. Каждый слой слегка промазывайте заправкой. Посыпьте орехами и украсьте гранатовыми зёрнами.

Для красивой подачи можно использовать кулинарное кольцо. Салат получится ярким и аккуратным.

4. Груши с сыром и мёдом под ореховой корочкой

Необычная горячая закуска для тех, кто любит сочетание сладких фруктов и солоноватого сыра.

Ингредиенты на 4 порции:

груши — 2 шт.;

сыр с голубой плесенью — 80 г;

грецкие орехи — 50 г;

мёд — 2 ч. л.;

сливочное масло — 15 г;

тимьян — несколько веточек;

лимонный сок — 1 ч. л.

Приготовление:

Груши разрежьте пополам и удалите сердцевину. Сбрызните лимонным соком. Выложите половинки в форму для запекания и добавьте небольшие кусочки сливочного масла. Запекайте при 180 °C около 10 минут. Достаньте груши, наполните углубления сыром. Посыпьте измельчёнными орехами, добавьте мёд и тимьян. Верните в духовку ещё на 7–10 минут.

Груши должны стать мягкими, но сохранить форму. Подавать их лучше тёплыми на листьях рукколы.

5. Мясные шарики под сырной шапочкой

Вместо обычных котлет приготовьте небольшие мясные порции с нежной сырной начинкой. Они красиво выглядят на общем блюде и не требуют отдельного гарнира.

Ингредиенты на 5 порций:

смешанный фарш — 500 г;

лук — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

панировочные сухари — 2 ст. л.;

твёрдый сыр — 120 г;

сливочный творожный сыр — 100 г;

сметана — 2 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Фарш смешайте с яйцом, измельчённым луком, сухарями, солью и перцем. Сформируйте небольшие шарики и выложите в смазанную форму. Запекайте при 190 °C около 15 минут. Смешайте творожный сыр, сметану, чеснок и половину натёртого сыра. Распределите смесь по мясным шарикам. Посыпьте оставшимся сыром. Верните в духовку ещё на 12–18 минут, до полной готовности фарша.

Температура внутри шариков должна достигнуть 71 °C для свино-говяжьего фарша или 74 °C для фарша из птицы.

6. Слоёный пирог с грибами и сыром

Если хочется поставить на стол что-то вместо привычных пирогов с мясом, попробуйте приготовить слоёную выпечку с шампиньонами и сыром.

Ингредиенты на 6–8 порций:

слоёное тесто — 500 г;

шампиньоны — 350 г;

твёрдый сыр — 150 г;

репчатый лук — 1 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Лук нарежьте кубиками и обжарьте до мягкости. Добавьте нарезанные шампиньоны и готовьте до испарения жидкости. Остудите грибы, смешайте со сметаной и половиной натёртого сыра. Один пласт теста выложите на противень с пергаментом. Распределите начинку, оставляя свободные края. Накройте вторым пластом теста и защипните края. Смажьте поверхность взбитым яйцом. Сделайте несколько небольших надрезов для выхода пара. Выпекайте при 190 °C примерно 25–30 минут до золотистого цвета.

Пирог лучше немного остудить перед нарезкой, чтобы начинка не вытекала.

7. Шоколадные шарики с кокосом без выпечки

Завершить праздничный ужин можно домашним десертом, который не требует духовки. Шоколадные шарики с кокосовой стружкой готовятся быстро и напоминают небольшие конфеты.

Ингредиенты на 15–18 штук:

песочное печенье — 250 г;

сгущённое молоко — 120 г;

какао-порошок — 2 ст. л.;

сливочное масло — 50 г;

кокосовая стружка — 60 г.

Приготовление:

Печенье измельчите в мелкую крошку. Добавьте какао и перемешайте. Влейте растопленное сливочное масло и сгущённое молоко. Замесите плотную массу, которая хорошо держит форму. Сформируйте небольшие шарики. Обваляйте их в кокосовой стружке. Уберите в холодильник минимум на 1 час.

Готовые конфеты можно разложить в бумажные капсулы и украсить тёртым шоколадом.

Как распределить приготовление, чтобы не устать 31 декабря

Чтобы семь новых блюд не превратили подготовку к празднику в марафон, лучше разделить работу на несколько этапов.

Когда Что подготовить За 2 дня Купить продукты, сварить свёклу, подготовить орехи и сухофрукты За 1 день Приготовить мясной рулет, начинку для пирога и шоколадные шарики 31 декабря утром Собрать салат, сформировать картофельные корзиночки Перед ужином Запечь горячие блюда, приготовить груши и испечь пирог

Салат с гранатом лучше заправлять незадолго до подачи, а груши и слоёную выпечку готовить непосредственно перед застольем.

Все скоропортящиеся заготовки храните в холодильнике при температуре не выше +4 °C. Не оставляйте готовые блюда при комнатной температуре дольше двух часов.

Как составить новогоднее меню 2027

Необязательно готовить все семь блюд одновременно. Для компании из 4–6 человек достаточно выбрать одну-две закуски, два салата, одно горячее и десерт.

Например, удачное сочетание получится из картофельных гнёзд, салата с гранатом, мясного рулета, груш с сыром и шоколадных шариков.

Так на столе будут разные текстуры и вкусы: хрустящие, сливочные, сладковатые и пряные блюда. При этом большинство ингредиентов можно купить заранее в обычном магазине.

Новый год 2027 — хороший повод отказаться от привычного набора блюд и попробовать новые сочетания. Даже обычные картофель, курица, грибы и яблоки могут стать основой красивого праздничного меню. Главное — немного изменить подачу, добавить интересные начинки и заранее распределить время приготовления.

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