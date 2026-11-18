В Набережных Челнах суд вынес решение о принудительной госпитализации супружеской пары, у которой диагностирована открытая форма туберкулеза. Как сообщает прокуратура Татарстана, мужчина и женщина длительное время уклонялись от необходимой терапии.

В надзорном ведомстве отметили, что супруги игнорировали приглашения медиков возобновить лечение, чем создавали реальную угрозу для жизни и здоровья окружающих. В связи с этим в отношении обоих принято решение о принудительной госпитализации для прохождения обязательного курса лечения в условиях стационара.