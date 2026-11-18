Глава Нижнекамского района Радмир Беляев сообщил о создании мошенниками фальшивого телеграм-канала, который полностью копирует его официальный ресурс. Злоумышленники использовали то же название, фотографию профиля и контент, чтобы вводить подписчиков в заблуждение.

В своем настоящем телеграм-канале Беляев предупредил, что подделка распространяет недостоверную информацию. Внешне фейковая страница практически неотличима от оригинала, однако URL-адрес у нее другой. Глава района призвал жителей внимательно сверять ссылку перед подпиской или репостом, не доверять публикациям фейкового ресурса и не пересылать их другим пользователям.

При обнаружении поддельного канала Беляев рекомендует воспользоваться функцией жалобы в Telegram, чтобы заблокировать мошенников.