Глэмпинг «Ханская Усадьба» — место для душевного дня рождения за городом, в 30 минутах от Казани, на границе с Волжско-Камским заповедником.



Стильные комфортабельные домики с панорамным видом на лес или озеро, тишина природы и время для самых близких — здесь приятно отметить свой день без спешки. Начать утро с вкусного завтрака на веранде, собраться у мангала и отправиться в панорамную баню посреди леса. Домики вмещают до 4 человек, а меню подушек поможет выбрать комфортный вариант для отдыха. Для новых впечатлений — развлечения на территории, конные прогулки, агроферма и Раифа рядом.



Преимущества глэмпинга «Ханская Усадьба»:

— загородный отдых на границе с заповедником

— панорамные домики для компании до 4 человек

— панорамная баня посреди леса

— завтраки на веранде и мангальная зона

— развлечения на территории и интересные места рядом

— подарочные сертификаты для близких