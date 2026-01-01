редакция
PROKAZAN
Идеи для тех, кто вырос, но всё ещё любит сюрпризы, подарки и весёлые праздники
Мы давно выросли из детских праздников, но в день рождения всё ещё хочется немного волшебства.Собирать друзей, загадывать желания, получать подарки и чувствовать, что сегодня всё крутится вокруг тебя.

В проекте «Взрослый день рождения» мы собрали места и идеи для праздника в Казани — от уютных ресторанов и красивых банкетных залов до караоке, активных развлечений и необычных вечеринок.
Глэмпинг «Ханская Усадьба» — место для душевного дня рождения за городом, в 30 минутах от Казани, на границе с Волжско-Камским заповедником.

Стильные комфортабельные домики с панорамным видом на лес или озеро, тишина природы и время для самых близких — здесь приятно отметить свой день без спешки. Начать утро с вкусного завтрака на веранде, собраться у мангала и отправиться в панорамную баню посреди леса. Домики вмещают до 4 человек, а меню подушек поможет выбрать комфортный вариант для отдыха. Для новых впечатлений — развлечения на территории, конные прогулки, агроферма и Раифа рядом.

Преимущества глэмпинга «Ханская Усадьба»:
— загородный отдых на границе с заповедником
— панорамные домики для компании до 4 человек
— панорамная баня посреди леса
— завтраки на веранде и мангальная зона
— развлечения на территории и интересные места рядом
— подарочные сертификаты для близких
Скидка 10% по промокоду «ДЕНЬРОЖДЕНИЯ» — действует за 5 дней до и в течение 5 дней после дня рождения
ЭКО УСАДЬБА «Алексеевское подворье» — всесезонный загородный клуб, где день рождения на природе сочетается с домашним комфортом и приватной атмосферой.

Среди сосновых лесов, озёр и рек национального парка «Марий Чодра» гостей ждут уютные дома с печами и каминами. Здесь можно собрать близких за столом с фермерскими блюдами из дровяной печи, познакомиться с ручными животными и расслабиться в сибирском чане под звёздным небом. Для активного отдыха летом доступны сапборды, каяки и лазертаг, зимой — мотосноуборды и лыжный трекинг.

Преимущества «Алексеевского подворья»:
— дома из сосновых срубов на 6−16 гостей
— семейные мини-дома на 3 человек
— баня на дровах, купель и сибирский чан
— фермерская кухня, включая блюда халяль
— зооподворье с ручными животными
— организация праздников «под ключ»
Акции и спецпредложения:
— скидки от 10% аренды молодой семье и молодожёнам
— купель в подарок при аренде бани
— при аренде дома на двое суток и более скидка от 10%
«Шеф Кейтеринг» — организация мероприятий любого формата в Казани и за её пределами: корпоративов, банкетов, свадеб, дней рождения и фуршетов.

Собственная кухня, профессиональная команда и разнообразное меню позволяют проводить мероприятия на любых площадках и обслуживать до 400 гостей. Компания предлагает европейскую, русскую и халяльную кухню, а также дополнительные услуги: оформление, ведущего, диджея и фотографа. Все организационные вопросы команда берёт на себя.

Преимущества «Шеф Кейтеринг»:
— мероприятия любого формата и масштаба
— собственная кухня и профессиональная команда
— обслуживание до 400 гостей
— разнообразное меню, включая халяльное
— индивидуальные предложения под бюджет
— комплексная организация праздника под ключ
Скидка 10% при заказе от 10 человек и оплате полной стоимости
«Волжская усадьба» — загородный клуб для проведения дней рождения и семейных праздников. Просторная благоустроенная территория, окружённая природой, и уютный дом создают идеальные условия для отдыха в кругу близких и друзей.

Для празднования дня рождения предусмотрен банкетный зал вместимостью до 50 гостей, комфортный дом для отдыха и проживания, а также просторная территория для прогулок и развлечений. Команда поможет организовать банкет, фуршет и подобрать индивидуальное меню. Дополнить праздник можно отдыхом в бане, джакузи или летнем бассейне.

Преимущества «Волжской усадьбы»:
— уединённая территория без посторонних
— живописная природа
— собственная парковка
— возможность разместить до 30 гостей.

Здесь есть всё для комфортного праздника в любое время года, чтобы именинник и гости могли наслаждаться отдыхом и приятной атмосферой.
Музыкальное сопровождение вечера с диджеем — в подарок. Акция действует до 30.11
MazaPark — праздники под ключ в Казани.

День рождения ребёнка или взрослого, выпускной, корпоратив или тимбилдинг — организуем праздник, где найдётся развлечение для каждого!

— более 30 аттракционов и безлимитные развлечения
— аниматоры, ведущие, квесты и шоу-программы.
— собственная кухня: от детского меню до банкета.
— готовые пакеты праздников и индивидуальные программы под ваш бюджет

Всё на одной площадке: развлечения, еда и организация. Можно отдыхать с гостями, пока команда MazaPark занимается праздником.
Бонус для детских праздников: в пакетах «ВАУ», «СУПЕР» и «ЛЕГЕНДА» предусмотрен бесплатный вход для одного взрослого. Состав пакетов и условия — на сайте.
Казанский аквапарк «Ривьера» — одно из крупнейших пространств для семейного отдыха и развлечений. Более 50 водных горок и аттракционов, бассейны, детские игровые зоны и СПА-комплекс позволяют интересно провести время гостям любого возраста.

День рождения в «Ривьере» — возможность отметить праздник необычно, совместив активные развлечения, отдых у бассейна и приятное общение с близкими. Гостей ждут водные аттракционы, волновой бассейн, джакузи, сауны и кафе. Для детей также предусмотрены специальные праздничные программы с арендой игровой комнаты, меню, фотозоной, подарками и возможностью дополнить праздник шоу или мастер-классами.

Преимущества «Ривьеры»:
— более 17 лет опыта организации мероприятий
— большой выбор развлечений для гостей любого возраста
— возможность совместить активный отдых и расслабление
— готовые праздничные пакеты и дополнительные услуги.

Здесь можно устроить необычный день рождения, который подарит имениннику и гостям яркие эмоции и впечатления!
Скидка 30% на посещение аквапарка за 7 дней до и после дня рождения
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