Казанский аквапарк «Ривьера» — одно из крупнейших пространств для семейного отдыха и развлечений. Более 50 водных горок и аттракционов, бассейны, детские игровые зоны и СПА-комплекс позволяют интересно провести время гостям любого возраста.
День рождения в «Ривьере» — возможность отметить праздник необычно, совместив активные развлечения, отдых у бассейна и приятное общение с близкими. Гостей ждут водные аттракционы, волновой бассейн, джакузи, сауны и кафе. Для детей также предусмотрены специальные праздничные программы с арендой игровой комнаты, меню, фотозоной, подарками и возможностью дополнить праздник шоу или мастер-классами.
Преимущества «Ривьеры»:
— более 17 лет опыта организации мероприятий
— большой выбор развлечений для гостей любого возраста
— возможность совместить активный отдых и расслабление
— готовые праздничные пакеты и дополнительные услуги.
Здесь можно устроить необычный день рождения, который подарит имениннику и гостям яркие эмоции и впечатления!