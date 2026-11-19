Форум «Казаныш» в пятый раз соберет архитекторов в ЦУМ
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Пятый архитектурно-строительный форум «Казаныш» состоится в казанском ЦУМ 10 и 11 декабря. Организаторы сообщили, что площадка вновь станет местом встречи для профессионалов, работающих над обликом городов.
Участники обсудят развитие городской среды, обменяются опытом и рассмотрят новые подходы к формированию городских пространств. Среди гостей — архитекторы, градостроители, представители власти, девелоперы и инвесторы.
В прошлом году форум привлек более 45 тысяч участников, что подтверждает его статус одной из ключевых отраслевых площадок региона.
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