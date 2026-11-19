На Новый год хочется приготовить горячее блюдо, которое будет выглядеть празднично, но не потребует дорогих ингредиентов. Обычный мясной фарш легко превратить в аппетитные «Мясные фонарики» — небольшие мясные корзиночки с сочной начинкой из грибов, овощей и сливочного сыра.

Во время запекания фарш покрывается румяной корочкой, а внутри остаётся нежная начинка. Сверху каждый «фонарик» украшается расплавленным сыром. Получается красивое порционное блюдо, которое можно подать вместо привычных котлет.

Какие продукты понадобятся

На 8 мясных фонариков:

Для мясной основы:

мясной фарш (говядина и свинина) — 700 г;

репчатый лук — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

панировочные сухари — 3 ст. л.;

молоко — 50 мл;

чеснок — 2 зубчика;

сладкая паприка — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л. без горки;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Для сочной начинки:

шампиньоны — 250 г;

болгарский перец — 1 шт.;

сливочный творожный сыр — 120 г;

сметана — 2 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Для сырной корочки:

твёрдый сыр — 150 г;

майонез или сметана — 1 ст. л.;

свежая петрушка — для украшения.

Как приготовить мясную основу

Панировочные сухари залейте молоком и оставьте на 5 минут, чтобы они набухли. Репчатый лук натрите на мелкой тёрке или измельчите блендером. Чеснок пропустите через пресс. В глубокую миску выложите фарш, добавьте яйцо, лук, чеснок и размоченные сухари. Всыпьте соль, паприку и чёрный перец. Тщательно перемешайте массу до однородности. Разделите фарш на восемь одинаковых частей. Сформируйте из каждой части шарик, затем сделайте в центре глубокое углубление, оставляя дно и стенки толщиной около 1–1,5 см.

Должны получиться небольшие мясные корзиночки с высокими бортиками. Именно такая форма позволяет удержать начинку внутри.

Как приготовить сочную начинку

Грибы и сладкий перец придают блюду насыщенный вкус и делают его более интересным.

Шампиньоны нарежьте небольшими кубиками. Болгарский перец очистите от семян и также мелко нарежьте. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите грибы и обжаривайте 5–7 минут, пока основная часть жидкости не испарится. Добавьте сладкий перец и готовьте ещё 3–4 минуты. Посолите, поперчите и снимите сковороду с огня. Дайте овощам немного остыть. Добавьте сливочный творожный сыр и сметану. Перемешайте до получения густой кремовой начинки.

Масса не должна быть жидкой, иначе во время запекания она может вытечь из мясных корзиночек.

Как сформировать «Мясные фонарики»

Разогрейте духовку до 190 °C.

Застелите противень пергаментом или слегка смажьте форму для запекания растительным маслом.

Разложите мясные корзиночки на небольшом расстоянии друг от друга.

В каждое углубление положите примерно по одной столовой ложке грибной начинки. Не заполняйте корзиночки выше бортиков.

Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке и смешайте со столовой ложкой сметаны или майонеза.

Распределите сырную массу поверх начинки, формируя небольшие округлые шапочки.

Во время выпекания сыр расплавится и покроет мясные фонарики аппетитной золотистой корочкой.

Сколько запекать мясные фонарики

Поставьте противень в разогретую до 190 °C духовку на 30–40 минут.

Точное время зависит от размера мясных корзиночек и особенностей духовки.

Готовность лучше проверять кухонным термометром: температура внутри мясной основы должна достигнуть не менее 71 °C. Если используется фарш из птицы, необходима температура 74 °C.

Если сыр начинает слишком быстро темнеть, прикройте блюдо фольгой и продолжайте запекание до готовности мяса.

После духовки оставьте фонарики на 5 минут. За это время мясные соки распределятся внутри, а начинка немного стабилизируется.

Почему мясные фонарики получаются сочными

Главный секрет блюда — сочетание мясной основы и нежной начинки.

Размоченные в молоке панировочные сухари помогают удерживать влагу внутри фарша. Лук дополнительно делает мясо мягче, а грибная начинка со сливочным сыром придаёт насыщенный вкус.

Важно не использовать слишком постный фарш. Смесь говядины и свинины с умеренным содержанием жира обычно получается сочнее, чем полностью обезжиренное мясо.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: перед формированием корзиночек уберите подготовленный фарш в холодильник на 15–20 минут. Охлаждённая масса лучше держит форму, поэтому бортики не будут расползаться при наполнении. А чтобы начинка осталась внутри, не делайте дно слишком тонким.

Чем можно заменить грибную начинку

Рецепт легко изменить в зависимости от предпочтений семьи.

С помидорами и моцареллой. Вместо грибов используйте мелко нарезанные помидоры без семян и моцареллу для пиццы.

С брокколи. Добавьте к сливочному сыру мелко нарезанную бланшированную брокколи.

С солёными огурцами. Смешайте небольшие кубики огурцов с обжаренным луком и творожным сыром. Такая начинка получится более пикантной.

С картофельным пюре. Наполните мясные корзиночки густым пюре и посыпьте сыром. Получится сытное горячее блюдо, которое не требует дополнительного гарнира.

Как красиво подать на новогодний стол

«Мясные фонарики» особенно эффектно смотрятся на большом тёмном блюде.

Разложите их по кругу, а между порциями разместите веточки петрушки или укропа. Для ярких акцентов можно добавить половинки помидоров черри.

В качестве гарнира подойдут запечённый картофель, овощи на гриле или лёгкий салат из свежих овощей.

Если планируется большой праздничный стол, фонарики можно сделать меньшего размера и подать как горячую порционную закуску.

Можно ли приготовить заранее

Мясную основу и грибную начинку удобно подготовить за несколько часов до праздничного ужина.

Фарш следует хранить в закрытом контейнере в холодильнике при температуре не выше +4 °C. Начинку также необходимо охладить и убрать в холодильник.

Сформировать фонарики можно заранее, но запекать лучше непосредственно перед подачей. Так сырная корочка будет румяной, а мясо сохранит сочность.

Если блюдо уже приготовлено, его можно разогреть в духовке при 160–170 °C, прикрыв фольгой, до полного прогревания.

«Мясные фонарики» — удачный вариант горячего блюда на Новый год 2027. Из обычного фарша, грибов и сыра получается оригинальное угощение с нежной начинкой и аппетитной золотистой корочкой. Благодаря порционной подаче такие мясные корзиночки выглядят празднично и могут заменить привычные котлеты на новогоднем столе.

Может быть интересно: