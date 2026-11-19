Из обычного фарша приготовлю новогодние «Мясные фонарики»: внутри сочная начинка, а сверху золотистая сырная корочка
ПроКазань
На Новый год хочется приготовить горячее блюдо, которое будет выглядеть празднично, но не потребует дорогих ингредиентов. Обычный мясной фарш легко превратить в аппетитные «Мясные фонарики» — небольшие мясные корзиночки с сочной начинкой из грибов, овощей и сливочного сыра.
Во время запекания фарш покрывается румяной корочкой, а внутри остаётся нежная начинка. Сверху каждый «фонарик» украшается расплавленным сыром. Получается красивое порционное блюдо, которое можно подать вместо привычных котлет.
Какие продукты понадобятся
На 8 мясных фонариков:
Для мясной основы:
мясной фарш (говядина и свинина) — 700 г;
репчатый лук — 1 шт.;
яйцо — 1 шт.;
панировочные сухари — 3 ст. л.;
молоко — 50 мл;
чеснок — 2 зубчика;
сладкая паприка — 1 ч. л.;
соль — 1 ч. л. без горки;
чёрный молотый перец — по вкусу.
Для сочной начинки:
шампиньоны — 250 г;
болгарский перец — 1 шт.;
сливочный творожный сыр — 120 г;
сметана — 2 ст. л.;
растительное масло — 1 ст. л.;
соль и перец — по вкусу.
Для сырной корочки:
твёрдый сыр — 150 г;
майонез или сметана — 1 ст. л.;
свежая петрушка — для украшения.
Как приготовить мясную основу
Панировочные сухари залейте молоком и оставьте на 5 минут, чтобы они набухли.
Репчатый лук натрите на мелкой тёрке или измельчите блендером.
Чеснок пропустите через пресс.
В глубокую миску выложите фарш, добавьте яйцо, лук, чеснок и размоченные сухари.
Всыпьте соль, паприку и чёрный перец.
Тщательно перемешайте массу до однородности.
Разделите фарш на восемь одинаковых частей.
Сформируйте из каждой части шарик, затем сделайте в центре глубокое углубление, оставляя дно и стенки толщиной около 1–1,5 см.
Должны получиться небольшие мясные корзиночки с высокими бортиками. Именно такая форма позволяет удержать начинку внутри.
Как приготовить сочную начинку
Грибы и сладкий перец придают блюду насыщенный вкус и делают его более интересным.
Шампиньоны нарежьте небольшими кубиками.
Болгарский перец очистите от семян и также мелко нарежьте.
Разогрейте сковороду с растительным маслом.
Выложите грибы и обжаривайте 5–7 минут, пока основная часть жидкости не испарится.
Добавьте сладкий перец и готовьте ещё 3–4 минуты.
Посолите, поперчите и снимите сковороду с огня.
Дайте овощам немного остыть.
Добавьте сливочный творожный сыр и сметану.
Перемешайте до получения густой кремовой начинки.
Масса не должна быть жидкой, иначе во время запекания она может вытечь из мясных корзиночек.
Как сформировать «Мясные фонарики»
Разогрейте духовку до 190 °C.
Застелите противень пергаментом или слегка смажьте форму для запекания растительным маслом.
Разложите мясные корзиночки на небольшом расстоянии друг от друга.
В каждое углубление положите примерно по одной столовой ложке грибной начинки. Не заполняйте корзиночки выше бортиков.
Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке и смешайте со столовой ложкой сметаны или майонеза.
Распределите сырную массу поверх начинки, формируя небольшие округлые шапочки.
Во время выпекания сыр расплавится и покроет мясные фонарики аппетитной золотистой корочкой.
Сколько запекать мясные фонарики
Поставьте противень в разогретую до 190 °C духовку на 30–40 минут.
Точное время зависит от размера мясных корзиночек и особенностей духовки.
Готовность лучше проверять кухонным термометром: температура внутри мясной основы должна достигнуть не менее 71 °C. Если используется фарш из птицы, необходима температура 74 °C.
Если сыр начинает слишком быстро темнеть, прикройте блюдо фольгой и продолжайте запекание до готовности мяса.
После духовки оставьте фонарики на 5 минут. За это время мясные соки распределятся внутри, а начинка немного стабилизируется.
Почему мясные фонарики получаются сочными
Главный секрет блюда — сочетание мясной основы и нежной начинки.
Размоченные в молоке панировочные сухари помогают удерживать влагу внутри фарша. Лук дополнительно делает мясо мягче, а грибная начинка со сливочным сыром придаёт насыщенный вкус.
Важно не использовать слишком постный фарш. Смесь говядины и свинины с умеренным содержанием жира обычно получается сочнее, чем полностью обезжиренное мясо.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: перед формированием корзиночек уберите подготовленный фарш в холодильник на 15–20 минут. Охлаждённая масса лучше держит форму, поэтому бортики не будут расползаться при наполнении. А чтобы начинка осталась внутри, не делайте дно слишком тонким.
Чем можно заменить грибную начинку
Рецепт легко изменить в зависимости от предпочтений семьи.
С помидорами и моцареллой. Вместо грибов используйте мелко нарезанные помидоры без семян и моцареллу для пиццы.
С брокколи. Добавьте к сливочному сыру мелко нарезанную бланшированную брокколи.
С солёными огурцами. Смешайте небольшие кубики огурцов с обжаренным луком и творожным сыром. Такая начинка получится более пикантной.
С картофельным пюре. Наполните мясные корзиночки густым пюре и посыпьте сыром. Получится сытное горячее блюдо, которое не требует дополнительного гарнира.
Как красиво подать на новогодний стол
«Мясные фонарики» особенно эффектно смотрятся на большом тёмном блюде.
Разложите их по кругу, а между порциями разместите веточки петрушки или укропа. Для ярких акцентов можно добавить половинки помидоров черри.
В качестве гарнира подойдут запечённый картофель, овощи на гриле или лёгкий салат из свежих овощей.
Если планируется большой праздничный стол, фонарики можно сделать меньшего размера и подать как горячую порционную закуску.
Можно ли приготовить заранее
Мясную основу и грибную начинку удобно подготовить за несколько часов до праздничного ужина.
Фарш следует хранить в закрытом контейнере в холодильнике при температуре не выше +4 °C. Начинку также необходимо охладить и убрать в холодильник.
Сформировать фонарики можно заранее, но запекать лучше непосредственно перед подачей. Так сырная корочка будет румяной, а мясо сохранит сочность.
Если блюдо уже приготовлено, его можно разогреть в духовке при 160–170 °C, прикрыв фольгой, до полного прогревания.
«Мясные фонарики» — удачный вариант горячего блюда на Новый год 2027. Из обычного фарша, грибов и сыра получается оригинальное угощение с нежной начинкой и аппетитной золотистой корочкой. Благодаря порционной подаче такие мясные корзиночки выглядят празднично и могут заменить привычные котлеты на новогоднем столе.
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