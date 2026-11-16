За одну неделю я побывала на двух праздниках с почти одинаковым количеством гостей, но совершенно разным подходом к организации стола. Первый был моим днём рождения. На 13 человек я заказала готовый фуршет за 15 тысяч рублей. В назначенное время привезли закуски, которые оставалось только расставить на столе. Никаких походов по магазинам и часов у плиты.

Через несколько дней моя подруга принимала 15 гостей и решила приготовить почти всё самостоятельно. Бутерброды с красной икрой, пицца, сырные и мясные нарезки, фрукты, канапе. Только шашлык она заказала отдельно. Стол получился щедрым, но ради него пришлось объехать магазины, потратить несколько часов на готовку и перемыть гору посуды.

После этих праздников я задумалась, какой вариант оказался выгоднее. Ведь домашняя готовка кажется дешевле, пока не начинаешь складывать стоимость продуктов и считать часы, проведённые на кухне. Впрочем, у готового фуршета тоже есть свои нюансы.

Так что выгоднее сегодня: готовить на 15 человек самостоятельно или заказать кейтеринг? Редакция ProKazan вместе со специалистами CanapeClub сравнила расходы, рассчитала необходимое количество еды и выяснила, где действительно можно сэкономить без ущерба для праздничного стола.

Сколько еды нужно на 15 человек, чтобы никто не остался голодным?

При подготовке праздничного стола всегда хочется купить продукты с запасом, чтобы каждому гостю хватило угощений. В результате после застолья холодильник оказывается забит остатками, а часть приготовленного приходится выбрасывать. Но сколько еды действительно нужно на человека?

Как объяснили специалисты CanapeClub, всё зависит от продолжительности праздника и наличия горячих блюд. Для лёгкого фуршета на 2–3 часа достаточно 250–350 г еды на человека. Если предусмотрено горячее, объём увеличивается до 350–500 г, а для полноценного банкета потребуется уже 900–1000 г.

Получается, что на 15 гостей понадобится:

3,75–5,25 кг для лёгкого фуршета;

5,25–7,5 кг для фуршета с горячим;

13,5–15 кг для полноценного банкета.

Не стоит забывать и про напитки. На фуршет специалисты рекомендуют закладывать минимум 500 мл безалкогольных напитков на человека, то есть от 7,5 литра на компанию из 15 гостей. Алкоголь рассчитывают отдельно, ориентируясь на 1–2 бокала на человека.

Для нашего сравнения возьмём фуршет продолжительностью около трёх часов с горячими блюдами. Чтобы накормить 15 гостей, нам потребуется примерно 6–7 кг готовой еды. Осталось выяснить, во сколько обойдётся такой стол, если готовить самостоятельно.

Бутерброды с икрой, пицца и канапе: во сколько обойдётся домашний фуршет?

Чтобы выяснить, сколько стоит самостоятельно накрыть стол на 15 человек, мы составили примерную продуктовую корзину по открытым ценам казанских магазинов и сервисов доставки.

Вот что получилось:

Бутерброды с красной икрой: 200 г натуральной икры, хлеб и сливочное масло обойдутся примерно в 2 800 рублей.

Сырная нарезка: 700 г нескольких сортов сыра, включая маасдам, бри и выдержанный сыр, потребуют около 1 400 рублей.

Мясная нарезка: 700 г салями, сырокопчёной колбасы и карбонада обойдутся примерно в 1 500 рублей.

Фрукты и ягоды: на 1,5 кг фруктового ассорти заложим 800 рублей.

Овощи и зелень: огурцы, помидоры черри, сладкий перец и зелень обойдутся примерно в 850 рублей.

Канапе: творожный сыр, оливки, дополнительные ингредиенты и шпажки потребуют ещё около 750 рублей.

Пицца: три средние пиццы обойдутся примерно в 1 800 рублей.

Напитки: на воду, соки и лимонады заложим ещё 1 100 рублей.

Итого около 12 700 рублей, или 847 рублей на человека. Это ориентировочная сумма, которая может меняться в зависимости от магазина, состава меню и скидок. Доставку, одноразовую посуду и возможные дополнительные расходы мы пока не учитываем.

Итак, продуктовая корзина почти достигла стоимости готового фуршета, который я заказывала на свой день рождения. Но продукты ещё предстоит превратить в праздничные блюда. Сколько времени на это потребуется?

Три часа у плиты или один звонок: сколько времени забирает подготовка?

Пока гости выбирают наряды и собираются на праздник, хозяевам предстоит несколько часов провести на кухне.

Посчитаем, сколько времени займёт подготовка фуршета на 15 человек:

Составление меню и списка покупок: 30–40 минут.

Поход по магазинам: 3 часа с учётом дороги и очередей.

Нарезка и приготовление закусок: 1,5–2 часа.

Сервировка и оформление стола: 30–60 минут.

Уборка после праздника: ещё 40–60 минут.

Итого около 6–8 часов, а если готовить горячее самостоятельно, то и больше. Конечно, часть задач можно распределить между близкими, но тогда к организации праздника придётся подключать ещё несколько человек.

С готовым фуршетом всё проще: достаточно выбрать меню, согласовать заказ и встретить доставку. Причём такой формат доступен и в других городах. Например, в Санкт-Петербурге можно выбрать готовые фуршетные наборы на разное количество гостей и бюджет. При этом остаётся время на себя, гостей и сам праздник.

Получается, что самостоятельная готовка позволяет контролировать расходы, но требует немало свободного времени. А вот насколько дороже обойдётся готовый фуршет и что входит в его стоимость, разберёмся дальше.

А если заказать готовый фуршет? Смотрим меню и цены CanapeClub

Теперь посмотрим, что за сопоставимую сумму предлагают профессионалы. Например, в казанском CanapeClub есть готовый сет «Премиум» на 11–15 человек за 15 990 рублей. В набор входят 86 закусок с деликатесами, среди которых пармская ветчина, ростбиф, королевские креветки и авокадо.

Меню выглядит довольно разнообразно:

Ассорти тарталеток: 24 штуки с креветками и гуакамоле, салатами «Цезарь», «Греческий» и «Нежность».

Канапе «Антипасто»: миниатюрные закуски с мясными деликатесами, сырами и овощами.

Средиземноморские веррины: порционные закуски в небольших стаканчиках.

Брускетты «Премиум»: небольшие тосты с деликатесными начинками.

Приятный бонус от компании: к заказу прилагается фруктовая тарелка.

Общий вес набора составляет 2,95 кг, а стоимость на 15 гостей около 1 066 рублей на человека. Правда, здесь есть нюанс: на каждого приходится примерно 197 г закусок. Поэтому для полноценного трёхчасового праздника с горячим одного такого сета будет недостаточно. Его стоит рассматривать как основу фуршетного стола, которую можно дополнить другими блюдами.

На чём действительно можно сэкономить и когда кейтеринг оправдывает свою цену?

Заказывая готовый фуршет, необязательно доплачивать за официантов, посуду и сервировку. Как объяснили специалисты CanapeClub, закуски доставляют на чёрных подносах с прозрачными крышками. Блюда уже красиво разложены, поэтому достаточно снять крышки и поставить угощения на стол.

Сократить расходы можно несколькими способами:

Отказаться от официантов. Для небольшого праздника подойдёт самообслуживание, когда гости самостоятельно выбирают закуски.

Не заказывать дополнительную сервировку. Готовые подносы можно сразу использовать для подачи.

Использовать посуду площадки. В некоторых лофтах тарелки и приборы уже включены в стоимость аренды.

Заранее проверить условия доставки. Важно уточнить возможность разгрузки, наличие лифта и время подготовки помещения.

В CanapeClub менеджер составляет меню, согласовывает стоимость, организует доставку, персонал, посуду и оформление, а затем контролирует работу на площадке вплоть до завершения праздника. Такой формат можно заказать и в других городах: например, кейтеринг в Москве также представлен на сайте компании.

Как показали наши расчёты, разница между домашним столом и готовым фуршетом оказалась не такой большой. А если учесть затраты времени на покупки и приготовление, кейтеринг может оказаться даже выгоднее. Особенно если хочется разнообразного меню с деликатесами, но без нескольких часов у плиты.

В CanapeClub можно подобрать готовый набор под свой бюджет или заказать организацию праздника под ключ. Останется только собрать гостей и наслаждаться вечером. Телефон: +7 (843) 210-60-97

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