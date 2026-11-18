Более 1,8 тысячи татарстанцев отправятся в хадж в новом сезоне
В Татарстане началась подготовка к новому сезону хаджа. Ожидается, что в паломничество отправятся более 1,8 тысячи жителей республики.
О старте организационных мероприятий сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана. Ведомство уже приступило к формированию списков и решению организационных вопросов, связанных с поездкой.
Точные даты и условия поездки станут известны после официального объявления саудовской стороны. Сейчас паломникам рекомендуют следить за обновлениями от ДУМ РТ, чтобы не пропустить важную информацию о сборах и документах.
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