В Татарстане началась подготовка к новому сезону хаджа. Ожидается, что в паломничество отправятся более 1,8 тысячи жителей республики.

О старте организационных мероприятий сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана. Ведомство уже приступило к формированию списков и решению организационных вопросов, связанных с поездкой.

Точные даты и условия поездки станут известны после официального объявления саудовской стороны. Сейчас паломникам рекомендуют следить за обновлениями от ДУМ РТ, чтобы не пропустить важную информацию о сборах и документах.