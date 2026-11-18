В Казани завершились масштабные противоаварийные тренировки, в ходе которых специалисты энергетических и коммунальных компаний республики отработали действия по восстановлению электро-, тепло- и газоснабжения потребителей. Учения прошли под эгидой Минпромторга Татарстана.

Участники тренировок также оттачивали взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти. В рамках учений состоялось заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Татарстане, которое провел заместитель министра промышленности и торговли республики Марат Минибаев. Представители организаций доложили о выполненных мероприятиях.

К тренировкам привлекли специалистов РДУ Татарстана, «Татэнерго», «Сетевой компании», «Газпром трансгаз Казань», Казанского порохового завода, «Казэнерго», а также МЧС России по Татарстану, Минстроя республики и исполкома Казани. Ранее аналогичные учения прошли в Нижнекамске и Набережных Челнах.