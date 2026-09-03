У супердолгожителей нашли повышенное содержание защитных Т-клеток CD4 CTL

Супердолгожители — люди в возрасте 110 лет и старше — отличаются повышенным уровнем цитотоксических Т-клеток CD4 CTL. К такому выводу пришли японские ученые после анализа образцов крови 28 добровольцев, говорится в исследовании, опубликованном в Cell Reports.

Все участники исследования были старше 70 лет. Их разделили на три возрастные группы: от 70 до 99 лет, от 100 до 109 лет и 110 лет и старше.

Анализ показал, что доля CD4 CTL увеличивается с возрастом. У участников 70–99 лет она составляла 4 процента, у столетних — 9,6 процента, а у людей старше 110 лет достигала 17,6 процента.

В работе отмечается, что CD4 CTL способны уничтожать опухолевые клетки и патогены. У супердолгожителей эти клетки сохраняли способность к клональному расширению, то есть активному размножению при встрече с угрозой.

Обычно с возрастом иммунная система ослабевает, что повышает риск инфекций и онкологических заболеваний. Однако у обследованных супердолгожителей таких диагнозов не было.

Доцент Университета Осаки Косуке Хашимото связывает полученные данные со способностью иммунной системы адаптироваться к старению. По его словам, увеличение числа отдельных Т-клеток может помогать организму поддерживать защиту даже в глубокой старости.

При этом исследование не доказывает, что высокий уровень CD4 CTL сам по себе продлевает жизнь или полностью защищает от заболеваний. Работа показывает связь между особым состоянием иммунной системы и здоровым старением у людей, достигших 110 лет.

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