В Россию идут новые штаммы гриппа: иммунитета к ним у многих нет

В Россию в предстоящем эпидемическом сезоне могут прийти два варианта гриппа — A(H3N2) и A(H1N1) 2009 года. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает Интерфакс.

По словам Поповой, летом в южном полушарии отмечались серьезные осложнения по гриппу. На южноамериканском континенте активно распространялся вариант A(H3N2), а в азиатской части мира — грипп A(H1N1) 2009 года, имеющий пандемический потенциал.

Глава Роспотребнадзора отметила, что оба варианта являются сменившимися штаммами. Поэтому у значительной части россиян, по ее словам, может не быть достаточного иммунитета к этим вирусам.

В ведомстве ожидают сезонный подъем заболеваемости в ближайшие месяцы. В сезоне 2026–2027 годов Всемирная организация здравоохранения рекомендовала включать в состав вакцин обновленные штаммы вирусов гриппа A(H1N1), A(H3N2) и линии B/Victoria.

Врачи напоминают, что грипп обычно начинается резко. Для него характерны высокая температура до 38,5–40 градусов, выраженная интоксикация, покраснение глаз и риск осложнений со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем.

ОРВИ чаще развивается постепенно. При нем температура обычно умеренная — до 37,5–38,5 градуса, а в первые дни нередко появляется чихание.

Специалисты рекомендуют при первых признаках болезни обратиться к врачу. Это помогает снизить риск осложнений и тяжелого течения заболевания.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ работает единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43.

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