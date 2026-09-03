Туроператоры увеличили число рейсов из РФ на Хайнань

Крупный международный туроператор выкупил блоки мест на рейсах Hainan Airlines из Москвы в Хайкоу, столицу китайского острова Хайнань. С сентября по 31 марта полеты будут выполняться пять раз в неделю, а глубина бронирования туров уже доходит до февраля 2027 года, сообщили URA.RU в аналитической службе Ассоциации туроператоров России.

По данным АТОР, за первые шесть месяцев 2026 года Хайнань посетили более 378 тысяч российских туристов. Это на 68 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ассоциации ожидают, что по итогам 2026 года остров примет более 700 тысяч туристов из России. В этом случае российский турпоток увеличится на 40 процентов и превысит прошлогодний рекорд.

Россия остается крупнейшей страной — поставщиком иностранных туристов на Хайнань. По итогам первых семи месяцев 2026 года остров занял третье место среди популярных у россиян пляжных направлений Азии после Таиланда и Вьетнама.

Лучшим временем для поездки на Хайнань считается период с ноября по апрель. Сейчас прямые рейсы на остров выполняются из 12 городов России.

В АТОР уточнили, что чартерных программ на Хайнань нет. Туроператоры используют выкупленные блоки мест на рейсах российских и иностранных авиакомпаний. На направлении работают «Аэрофлот» и Hainan Airlines, которая летает из Москвы в Хайкоу.

Ранее Хайнань был безвизовым для россиян только при прибытии прямыми рейсами из других стран. Отмена визовых ограничений расширила возможности поездок: теперь туристы могут лететь не только напрямую, но и со стыковками.

Туроператоры увеличивают блоки мест и предлагают комбинированные программы через Пекин, Шанхай и Чэнду. Обычно такие маршруты предусматривают длительную пересадку от 8 до 20 часов по пути туда или обратно.

Во время таких стыковок туристы могут выйти в город и посмотреть китайские мегаполисы. Интерес к комбинированным турам, включающим Хайнань и материковый Китай, продолжает расти.

Стыковочные перелеты на Хайнань обычно заметно дешевле прямых рейсов. У туроператоров также есть блоки мест на рейсах Hainan Airlines, Tianjin Airlines, Air China, China Eastern Airlines и Sichuan Airlines.

По данным АТОР, туры с перелетом в ноябре продаются от 120–125 тысяч рублей на двоих. Средняя стоимость поездки в отель в бухте Ялонг Бей с завтраками на 9 ночей и стыковочным перелетом в конце ноября начинается от 225 тысяч рублей на двоих.

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