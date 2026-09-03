Экономика

Монголия продолжит получать российское топливо без перебоев

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Россия продолжит стабильные поставки нефтепроду...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Стабильные поставки российских нефтепродуктов в Монголию сохранятся, несмотря на введённый в апреле запрет на их экспорт. Условия взаимодействия обсудили на полях Восточного экономического форума премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал и глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев, сообщает пресс-служба монгольского правительства.

Глава российского ведомства подчеркнул, что запрет на экспорт, введённый правительством РФ, не должен затронуть Монголию: особое внимание уделяется поддержанию стабильных поставок и предотвращению перебоев в рамках дружественных отношений и правовых соглашений. Он выразил уверенность, что сотрудничество по надёжным и бесперебойным поставкам нефтепродуктов продолжится.

Стороны также обсудили расширение взаимодействия в топливно-энергетическом секторе и реализацию проекта магистрального газопровода «Сила Сибири-2» («Сила Байкала») с транзитным участком в Монголии. Цивилев предложил создать совместную рабочую группу для изучения вопроса снижения загрязнения воздуха в Улан-Баторе и внедрения «зелёных» источников энергии.

Спрос на топливо в Монголии вырос в 2–3 раза на фоне пика туристической активности, сельскохозяйственных работ и ситуации на топливном рынке России, которая сейчас поставляет монгольской стороне 95% нефтепродуктов. Чтобы избежать дефицита, Монголия заключила соглашение с Южной Кореей о поставках не менее 50 тыс. тонн топлива в месяц, впервые закупила у Китая 1 тыс. тонн авиатоплива и рассматривает возможность увеличения доли импорта из Китая с 5% до 30%, а также дополнительные поставки из Казахстана и Белоруссии.

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