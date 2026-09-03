МТС добавила в историю звонков тезисы разговоров на базе ИИ

МТС запустила функцию с искусственным интеллектом: пользователи приложения «Мой МТС», подключившие сервис «Интеллектуальная запись», теперь видят в истории звонков краткие тезисы телефонных разговоров. Сервис основан на собственных разработках компании в области VoiceTech.

ИИ-модели МТС в реальном времени обрабатывают запись беседы и выделяют ключевые моменты. Если нужно больше деталей, доступны расширенная версия выводов, полная расшифровка и аудиозапись. По словам директора МТС в Самарской области Александра Меламеда, суть разговора теперь появляется автоматически, что позволяет быстро вернуться к важным договорённостям и использовать тезисы в работе.

Услуга входит в тарифы «МТС Супер» и «РИИЛ» без дополнительной платы. На остальных тарифах предусмотрен бесплатный тестовый период на 30 дней, после чего доступ к сервису тарифицируется.