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Детсады и гимназии Нижнекамска объединят в единый национальный кластер

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Нижнекамске школы и детские сады объединят в ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Детские сады и гимназии Нижнекамска планируют объединить в единый кластер национального образования. Об этом глава района рассказал после встречи с исполняющим обязанности председателя Госсовета Татарстана Маратом Ахметовым.

В единую систему войдут гимназия №1 имени Мусы Джалиля, гимназия №2 имени Баки Урманче и дошкольные учреждения. Объединение позволит организовать непрерывное обучение от детского сада до школы, чтобы дети глубже знакомились с татарским языком, культурой и традициями.

Марат Ахметов посетил обе гимназии, а также детский сад №83. Там ребят с ранних лет приобщают к татарскому языку, культуре и истории народа. С педагогами он обсудил, как дальше развивать это направление.

Еще одним центром национального образования в городе остается лицей №3 имени Пушкина, где действует центр изучения русского языка, литературы и культуры. Сейчас в образовательных учреждениях района есть возможность изучать языки разных народов республики.

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