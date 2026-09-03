Детский рак опаснее, чем думали
Исследователи из Института Сенгера, Кембриджского университета, больницы Грейт-Ормонд-стрит и других организаций выяснили, почему рабдомиосаркома у некоторых детей с низким риском может становиться агрессивной. Работа опубликована в журнале Cancer Research.
Рабдомиосаркома — злокачественная опухоль, которая развивается из мышечной ткани. Среди сарком мягких тканей ее чаще всего выявляют у детей младше 15 лет.
Обычно прогноз связывают с генетическим маркером, возникающим при слиянии двух генов. Его наличие указывает на более тяжелое течение заболевания даже при интенсивном лечении.
Однако у части пациентов без такого маркера опухоль тоже приобретает агрессивные свойства. Новая работа помогла объяснить, почему это может происходить.
Ученые проанализировали активность генов в отдельных клетках опухоли. Внешне менее опасные образования содержали скрытые популяции клеток, характерные для рака высокого риска.
Изучение расположения клеток в тканях подтвердило, что такие популяции присутствуют в разных участках новообразования. Кроме того, исследователи нашли редкие мутации, влияющие на те же механизмы, что и при высокорисковой форме болезни.
Авторы пришли к выводу, что разные генетические изменения способны приводить клетки к одному агрессивному состоянию. Поэтому значение имеет не только отдельная мутация, но и общее состояние опухолевых клеток.
Профессор Сэм Бехджати отметил, что такой подход меняет представление о рабдомиосаркоме. По его словам, на первый план выходит не один поврежденный ген, а более широкий клеточный профиль агрессивного заболевания.
Выявление таких маркеров может помочь точнее оценивать риск уже при постановке диагноза. Это позволит раньше определять детей с высокой вероятностью рецидива и выбирать для них более интенсивное лечение.
Ученые планируют изучить еще несколько сотен образцов. Эти данные могут стать основой для разработки более точных методов терапии, включая подходы с использованием CAR-T-клеток.
Такая иммунная стратегия потенциально может снизить токсическую нагрузку, связанную с химиотерапией.
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