Не у нас

Детский рак опаснее, чем думали

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Исследователи из Института Сенгера, Кембриджского университета, больницы Грейт-Ормонд-стрит и других организаций выяснили, почему рабдомиосаркома у некоторых детей с низким риском может становиться агрессивной. Работа опубликована в журнале Cancer Research.

Рабдомиосаркома — злокачественная опухоль, которая развивается из мышечной ткани. Среди сарком мягких тканей ее чаще всего выявляют у детей младше 15 лет.

Обычно прогноз связывают с генетическим маркером, возникающим при слиянии двух генов. Его наличие указывает на более тяжелое течение заболевания даже при интенсивном лечении.

Однако у части пациентов без такого маркера опухоль тоже приобретает агрессивные свойства. Новая работа помогла объяснить, почему это может происходить.

Ученые проанализировали активность генов в отдельных клетках опухоли. Внешне менее опасные образования содержали скрытые популяции клеток, характерные для рака высокого риска.

Изучение расположения клеток в тканях подтвердило, что такие популяции присутствуют в разных участках новообразования. Кроме того, исследователи нашли редкие мутации, влияющие на те же механизмы, что и при высокорисковой форме болезни.

Авторы пришли к выводу, что разные генетические изменения способны приводить клетки к одному агрессивному состоянию. Поэтому значение имеет не только отдельная мутация, но и общее состояние опухолевых клеток.

Профессор Сэм Бехджати отметил, что такой подход меняет представление о рабдомиосаркоме. По его словам, на первый план выходит не один поврежденный ген, а более широкий клеточный профиль агрессивного заболевания.

Выявление таких маркеров может помочь точнее оценивать риск уже при постановке диагноза. Это позволит раньше определять детей с высокой вероятностью рецидива и выбирать для них более интенсивное лечение.

Ученые планируют изучить еще несколько сотен образцов. Эти данные могут стать основой для разработки более точных методов терапии, включая подходы с использованием CAR-T-клеток.

Такая иммунная стратегия потенциально может снизить токсическую нагрузку, связанную с химиотерапией.

Рекомендуем также:

  1. Засохший батон не отправляю в мусор: одна простая заливка превращает его в сладкий завтрак
  2. Шарлотка пышная в духовке, а через несколько минут оседает: одна привычка портит результат после выпечки
  3. Маринованные помидоры трескаются после первой заливки: дело не всегда в слишком горячей воде
  4. Кабачковая икра после остывания становится водянистой: одна ошибка с овощами проявляется только в конце
  5. Котлеты уменьшаются почти вдвое на сковороде: проблема нередко начинается еще при выборе фарша

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Казань для искателей впечатлений: собрали гид п...
Гид по Казани
18 часов назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

Не у нас

день назад

РФ вводит на сбережения налоговый вычет до 30 млн руб.

Интересное в Казани

23 часа назад

Тишина входит в стоимость: где под Казанью отдыхают те, кто устал от шума и суеты

эффективное средство против тараканов в квартире

Не у нас

день назад

Прошло исследование ученых: какие хобби снижают риск деменции на 23%

Интересное в Казани

3 дня назад

Выбрать автошколу в Казани сложнее, чем кажется: сравнили рейтинг, отзывы и статистику сдачи экзаменов

продажи на маркетплейс курсы в Санкт-Петербурге

Кулинария

день назад

Картошку натираю прямо в форму и добавляю фарш: через 40 минут получается ужин без отдельного гарнира

Кулинария

день назад

Кабачковая запеканка разваливается при нарезке: одна ошибка оставляет внутри слишком много жидкости

Кулинария

день назад

Кабачковые оладьи получаются мокрыми внутри: одна ошибка с тертыми овощами портит даже хорошее тесто

Не у нас

день назад

I: утечка кальция грозит болезненным эффектом от статинов

Не у нас

день назад

На российских АЗС идет возврат бензина К2 после многолетнего запрета
Экономика
9 минут назад

Бензин E10 в Германии достиг рекордной цены 2,21 евро за литр

Бензин E10 в Германии подорожал до рекордных 2,...

Кулинария

48 минут назад

Котлеты уменьшаются почти вдвое на сковороде: проблема нередко начинается еще при выборе фарша

Гид по Казани

19 часов назад

Осенний гид по Казани: места, события и впечатления

Не у нас

час назад

Ученые выяснили, что розовый шум ведет к ухудшению сна

Не у нас

час назад

Новые модели показывают, что Луна могла образоваться за сутки
МАЕР: наружная реклама с помощью ИИ станет перс...
Технологии
4 часа назад

МАЕР: наружная реклама с помощью ИИ станет персональной для каждого

Не у нас

час назад

Ученые нашли связь между словарным запасом и здоровьем мозга

Не у нас

час назад

Antiquity: внутри каменного сосуда в Лаосе нашли останки 37 человек

Не у нас

час назад

Ученые РАН не нашли токсичного загрязнения на Земле Александры
Красивый профиль не главное: как в Казани выбир...
Интересное в Казани
6 дней назад

Красивый профиль не главное: как в Казани выбирают хирурга для подтяжки лица