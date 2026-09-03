Студотряды Татарстана за лето трудоустроили более 8 тыс. студентов и школьников

Более 8 тысяч студентов и школьников этим летом были трудоустроены в студотрядах Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе студотрядов республики.

Как рассказал директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Василий Ислаев, за три летних месяца работу получили 8099 человек. С учетом круглогодичной занятости за 2026 год этот показатель достиг уже более 12,2 тысячи. Работали молодые люди как на предприятиях республики, так и за ее пределами — в 12 регионах России и за рубежом.

Крупнейшие трудовые проекты лета были организованы в Татарстане. Сборка грузовиков на «КАМАЗе», работа в больницах Альметьевского района в составе отряда «АльМедик» и промышленные объекты ОЭЗ «Алабуга» объединили студентов из 41 региона страны. За пределами республики отряды Татарстана трудились в Краснодарском, Камчатском и Хабаровском краях, а также в Нижегородской и Липецкой областях. Девять студентов работают на стройплощадке АЭС «Эль-Дабаа» в Египте, десять молодых людей побывали на Минском тракторном заводе в Беларуси.

Подростки также активно вовлечены в движение: за год трудовой опыт получили более 3,4 тысячи несовершеннолетних. Они занимались благоустройством, работали в сервисных службах, помогали вожатым в лагерях, а также впервые попробовали себя в роли дежурных по вокзалу. До конца года планируется дополнительно трудоустроить около 2,8 тысячи студентов — набор в студотряды уже открыт в штабах учебных заведений и через анкету в группе «Студенческие отряды Татарстана» во «ВКонтакте».