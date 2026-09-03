Кабачковая икра после остывания становится водянистой: одна ошибка с овощами проявляется только в конце

Горячая кабачковая икра может выглядеть густой и однородной, а после остывания вокруг овощной массы неожиданно появляется жидкость. Часто дело не в количестве томатной пасты и не в недостатке измельчения. Проблема возникает раньше — когда кабачки отправляют тушиться вместе с остальными овощами, не дав лишней влаге нормально выпариться.

Кабачки сами по себе содержат много воды. Если сложить большую порцию в глубокую кастрюлю, добавить лук и морковь и сразу закрыть крышкой, овощи начинают активно тушиться в собственном соке. В горячем виде консистенция кажется приемлемой, но после измельчения и охлаждения лишняя жидкость становится заметнее.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Нарезанные кабачки я сначала готовлю без крышки и не заполняю ими сковороду до самого верха. Если на дне постоянно стоит сок, овощи скорее варятся. Перед измельчением масса должна быть густой, без отдельного слоя жидкости».

Что понадобится

Примерно на 1,2–1,4 кг готовой икры:

кабачки — 1,5 кг;

морковь — 300 г;

репчатый лук — 300 г;

томатная паста — 100 г;

растительное масло — 70 мл;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1–1,5 ч. л. или по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Если икра предназначена для хранения на зиму, нельзя самостоятельно подбирать количество кислоты и режим стерилизации: для безопасного консервирования нужен проверенный рецепт с конкретными пропорциями. Этот вариант удобнее готовить для хранения в холодильнике.

Как приготовить

Подготовьте кабачки. Молодые плоды нарежьте кубиками примерно по 1,5–2 см. У крупных кабачков удалите жесткую кожицу и зрелые семена. Обжарьте лук и морковь. Лук нарежьте, морковь натрите. Готовьте с частью масла на среднем огне 7–10 минут, пока овощи не станут мягче. Отдельно приготовьте кабачки. Выложите их в широкую сковороду или сотейник. Готовьте без крышки, периодически перемешивая. Если кабачков много, удобнее сделать это двумя партиями. Соедините овощи. Добавьте лук, морковь и томатную пасту. Перемешайте и тушите на небольшом огне еще 20–30 минут без плотной крышки. Проверьте консистенцию. Проведите лопаткой по дну. Если бороздка сразу заполняется водянистым соком, овощи нужно готовить еще. Отдельной жидкости перед измельчением быть не должно. Измельчите. Пробейте массу погружным блендером до желаемой однородности. Добавьте соль, сахар и перец. Прогрейте икру. Верните на слабый огонь еще примерно на 5–10 минут, постоянно перемешивая, поскольку густая масса легко пригорает.

Почему блендер не исправляет жидкую икру

Измельчение меняет структуру овощей, но не удаляет содержащуюся в них воду. Если кабачки успели выделить много сока, после блендера он просто распределится по всей массе.

Пытаться загустить икру мукой или крахмалом обычно нет необходимости. Проще удалить лишнюю влагу еще на этапе приготовления овощей. Широкая посуда и готовка без крышки ускоряют испарение по сравнению с высокой заполненной кастрюлей.

Имеет значение и зрелость кабачков. Очень крупные плоды с рыхлой мякотью могут вести себя иначе, чем небольшие молодые, поэтому точное время выпаривания каждый раз немного отличается.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Перед блендером я набираю немного овощной массы ложкой и наклоняю ее. Если сразу отделяется прозрачный сок, продолжаю выпаривать. На этом этапе лучше потратить лишние 10 минут, чем обнаружить воду уже вокруг остывшей икры».

После приготовления икру нужно остудить и убрать в холодильник в закрытой емкости. На следующий день она обычно становится еще плотнее — при условии, что лишняя кабачковая влага была выпарена до измельчения.

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