Тушеная капуста получается водянистой и бледной: одна привычка мешает ей нормально приготовиться

Капуста на сковороде быстро уменьшается в объеме, выделяет сок и должна постепенно становиться мягкой, ароматной и слегка золотистой. Но иногда через полчаса она остается бледной, а на дне собирается столько жидкости, что овощи скорее варятся.

Частая причина — привычка тушить капусту под крышкой практически с самого начала и до конца. Выделившаяся влага не успевает испаряться, возвращается обратно в сковороду и мешает поверхности подрумяниваться.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Крышкой пользуюсь только тогда, когда капусту действительно нужно немного размягчить. Основную часть приготовления держу сковороду открытой — лишняя влага уходит, а вкус получается более насыщенным».

Что понадобится

На 4 порции:

белокочанная капуста — 800 г;

репчатый лук — 1 крупная головка;

морковь — 1 шт.;

томатная паста — 1,5 ст. л.;

растительное масло — 2–3 ст. л.;

сахар — 0,5 ч. л. по желанию;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

лавровый лист — 1 шт.

Воду заранее добавлять не нужно. Свежая капуста обычно выделяет достаточно собственного сока.

Как приготовить тушеную капусту

Нашинкуйте капусту. Делайте полоски примерно одинаковой толщины, чтобы они приготовились одновременно. Обжарьте овощи. В широкой сковороде разогрейте масло. Выложите нарезанный лук и морковь, готовьте 4–5 минут. Добавляйте капусту частями. Не заполняйте сковороду огромной горкой сразу. Положите первую часть, перемешайте и подождите, пока она немного осядет. Затем добавьте оставшуюся. Готовьте без крышки. Первые 10–15 минут держите капусту на среднем огне открытой, периодически перемешивая. Выделившаяся жидкость должна постепенно испаряться. Добавьте томатную пасту. Освободите небольшой участок сковороды, положите пасту и прогрейте около минуты. Затем перемешайте с капустой. Доведите до мягкости. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист. Если капуста жесткая, можно накрыть ее на 5–10 минут, уменьшив нагрев. Снова снимите крышку. В конце готовьте еще 5–7 минут открытой, чтобы оставшаяся жидкость испарилась, а капуста слегка подрумянилась.

Почему крышка меняет результат

При нагревании капуста активно отдает воду. Под закрытой крышкой образуется влажная среда: пар конденсируется и возвращается обратно. Это хорошо, если жесткие овощи нужно быстро размягчить, но для выраженного жареного вкуса такой режим подходит хуже.

Особенно заметна проблема, когда капусты много, а сковорода небольшая. Толстый слой овощей выделяет большое количество жидкости, и нижняя часть фактически оказывается в собственном соке.

Поэтому для большой порции лучше взять широкую сковороду или сотейник. Чем больше площадь испарения, тем проще избавиться от лишней влаги.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если вижу на дне много сока, не добавляю огонь до максимума и не сливаю жидкость. Просто снимаю крышку, распределяю капусту свободнее и даю влаге постепенно выпариться».

С молодой капустой крышка может вообще не понадобиться — она размягчается быстро. Плотной поздней капусте иногда требуется несколько минут закрытого тушения, но завершать приготовление лучше без крышки: тогда блюдо не останется водянистым и приобретет более насыщенный цвет.

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